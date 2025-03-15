Зеленский утвердил делегацию для переговоров. И отказался от бессрочного перемирия

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил состав делегации на следующих мирных переговорах. На сайте президента Украины уже опубликовано соответствующее распоряжение.
Как следует из документа, возглавит делегацию глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В группу также войдут министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.
Группа сформирована «для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира», подчеркивается в распоряжении.
Ермак уполномочен по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации и привлекать экспертов.
По данным украинских СМИ, 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация была представлена в таком же составе.
«Тишина на 30 суток»
15 марта Зеленский также сделал ряд заявлений после онлайн-встречи с «коалицией готовых» — группой стран Запада, поддерживающих Украину. В частности, он выразил сомнения в том, что подготовка к перемирию между Москвой и Киевом займет меньше месяца.
«Может, не 30 дней, немного больше понадобится», — отметил он.
Зеленский призвал США не идти на поводу у России. По его словам, сейчас для Вашингтона самое важное — не соглашаться с «но», которые выдвинула Москва в рамках возможного соглашения о перемирии.
«Это не вечность, это тишина на 30 суток — шанс для всех сторон показать реальное желание завершить войну или же наоборот», — подчеркнул украинский лидер.
Политик также дал понять, что против бессрочного перемирия.
«Очень важно, чтобы был тот или иной срок в соглашении о тишине, тогда это сократит возможности русских играть в вечный замороженный конфликт», — подытожил украинский президент.
По мнению главы государства, все участники недавней встречи в Саудовской Аравии считают, что «Киев победил на переговорах с США».
Помимо прочего, Зеленский призвал западных лидеров ускорить производство боеприпасов, а также укреплять противовоздушную оборону.
«Я также прошу вас не забывать об укреплении противовоздушной обороны — как на Украине, так и, в будущем, в ваших странах», — добавил он.
«Киев — партия мира»: что говорят союзники Украины
Говоря о возможности перемирия на Украине, британский премьер Кир Стармер заявил, что Киев представляет «партию мира», поскольку Зеленский «взял на себя обязательство о 30-дневном безоговорочном прекращении огня».
Однако, по мнению премьера, Путин «пытается оттянуть время». Если президент России «серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», сказал Стармер.
«Я считаю, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезную дискуссию. Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, когда это произойдет. Мы должны продолжать двигаться вперед, двигаться вперед и готовиться к миру — миру, который будет надежным и который будет длиться долго», — подчеркнул он.
Стармер также назвал «недостаточно хорошей» реакцию Путина на предложение о прекращении огня и пригрозил, что Европа усилит санкции в случае отказа Москвы от перемирия.
Глава британского правительства добавил, что 20 марта в стране пройдут переговоры руководителей вооруженных сил Европы, поскольку планы по размещению миротворцев на украинской территории переходят в «оперативную фазу».
«Если Путин откажется согласиться на немедленное и безоговорочное прекращение огня, нам необходимо будет активизировать усилия по укреплению Украины, ослабить военную машину России и усилить давление на Путина», — отметил Стармер.
Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми при этом потребовали от Путина согласиться на условия перемирия, выдвинутые Зеленским.
13 марта президент РФ заявил, что Москва согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру.