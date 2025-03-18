«Украина не обсуждает нейтральный статус»: в Киеве вновь обозначили «красные линии» на переговорах

На Украине снова обозначили «красные линии» на переговорах, пересекать которые Киев не намерен ни при каких обстоятельствах. По словам главы офиса украинского президента Андрея Ермака, к числу принципиально важных вопросов относятся нейтральный статус страны, численность ВСУ и легитимность перехода новых территорий к России — по ним уступок не будет. При этом ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что вопрос членства Украины в альянсе окончательно снят с повестки.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о своей встрече с представителями «гражданского общества» страны. На ней он «поделился итогами конструктивной встречи украинской и американской делегаций в Джидде» и обозначил «красные линии», пересекать которые руководство страны не намерено при обсуждении будущих мирных переговоров.

«Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими», — написал Ермак в Telegram-канале.

Накануне в интервью агентству РБК-Украина об этом же говорил глава МИД Украины Андрей Сибига. Комментируя высказывания помощника президента США Майка Уолтца, Сибига признал, что «среди партнеров Украины нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО». Однако напомнил, что стремление к евроатлантическому курсу закреплено в конституции страны. По его словам, членство в НАТО — это «стратегический выбор украинского народа и наиболее действенная гарантия безопасности».

«Вопрос снят?»

В Белом доме на эти темы смотрят по-другому, о чем недвусмысленно заявил Уолтц в интервью Fox News. Говоря о рамках будущего мирного соглашения, ведущий высказал предположение, что в него войдут сделка по редкоземельным металлам, отказ от членства Украины в НАТО и переход части ее территории под контроль России. В ответ Уолтц заявил, что журналист «не ошибается ни в чем из этого».

«Важно то, что мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами. Мы ведем эти обсуждения с русскими. Мы ведем эти обсуждения с украинцами, и мы подталкиваем обе стороны к сближению с президентом Трампом — главным переговорщиком, который полон решимости положить конец этой войне», – ответил Уолтц.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс больше не на повестке. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg TV. На вопрос «Правда ли президент Соединенных Штатов снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО?» Рютте кратко ответил: «Да».

«В десяти ярдах от сделки»: как в Белом доме оценивают перспективы переговоров Путина и Трампа Накануне телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в США в очередной раз... 18 марта 08:26

Конфликт на Украине — обуза для США?

Трамп стремится как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, так как считает его «обузой», от которой нужно скорее избавиться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов.

По его мнению, недавняя победа Трампа на выборах «пока еще бесспорна, а его оппоненты деморализованы». Но так не будет вечно, рано или поздно демократы придут в себя и начнут чинить Трампу препятствия.

«Поэтому в наиболее благоприятный момент он пытается по всем важным для него направлениям, а это, прежде всего, внутренние вопросы, резко рвануть вперед. Сюда же относится тема Украины, которая для него менее важна, чем внутриамериканские дела, но все равно важна », — сказал Лукьянов.

Помимо этого, урегулирование конфликта Москвы и Киева должно стать символом того, что американский лидер способен добиваться существенных результатов в сложных вопросах.

При этом Лукьянов полагает, что трудности все равно неизбежны: президент США может столкнуться с «реалиями, о которых он вряд ли знал раньше». По его словам, в России хорошо знают, что быстрое разрешение конфликта едва ли возможно, однако признают существование «неплохого шанса» добиться того, чего раньше было невозможно достичь путем дипломатии.