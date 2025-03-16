Страны Евросоюза могут направить миротворцев на Украину без согласия России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания.

Страны Евросоюза могут отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. И пойти на этот шаг они могут без согласия России, отметил он.

«Украина суверенна, если она попросит союзные войска находиться на ее территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — цитирует политика французская газета Le Parisien.

Как заявил Макрон, каждая европейская страна сможет отправить на Украину несколько тысяч человек, чтобы продемонстрировать «долгосрочную поддержку» Киева со стороны Запада.

План размещения на Украине миротворцев находится на «финальной стадии согласования», отмечает Le Parisien.

Призыв во Франции

Макрон также сообщил, что не будет возвращать службу по призыву, поскольку у страны нет на это ресурсов.

«Это нереалистичный вариант. Потому что у нас больше нет [материальной] базы, больше нет инфраструктуры <...> это абсолютно нереалистичный план», — заявил французский политик La Voix du Nord.

В то же время президент Франции обратил внимание на необходимость укрепить связь между военными и гражданскими.

Воинская повинность во Франции сохранялась в различных формах в течение двух столетий, но в 1996 году призыв на службу был приостановлен. Спустя пять лет президент Жак Ширак отменил обязательную воинскую обязанность.

Поставки истребителей

Макрон допустил, что Франция передаст ВСУ дополнительные истребители Mirage 2000.

«[Поставки могут осуществляться] из третьих стран, где [эти истребители] используются», — уточнил он.

Первые истребители французского производства Mirage 2000 ВСУ получили в феврале 2025 года. Самолеты были оснащены ракетами класса «воздух-воздух» Mica компании MBDA и крылатыми ракетами Scalp, а также управляемыми бомбами AASM Hammer.

Реакция в России

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник обвинил Макрона в том, что тот пытается придумать оправдание возможному участию Парижа в украинском конфликте.

«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвет подметки! Тяжелый случай, когда нормы права очень хочется переписать под свои интересы и ожидания с доводом: «Ну я так думаю!» – говорится в посте дипломата в Telegram-канале.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь поинтересовался у президента Франции, почему он решил, что французские миротворцы «лучше, к примеру, миротворцев из стран Глобального Юга».

»Лондон и Париж пытаются создать коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга? Конечно, если в миротворцах на Украине есть необходимость (что сомнительно)», — написал Ульянов в Telegram-канале.

Россия – угроза

5 марта Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, призвав начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза.

«Время сокращается, как шагреневая кожа». В Кремле призвали ВСУ сдаваться быстрее За время операции в Курской области ВСУ, по данным МО РФ, потеряли более 67 тыс. военных... 15 марта 15:20

Кремль назвал заявление французского лидера «чрезвычайно конфронтационным». Как отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО «шагала семимильными шагами» к границе России.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой «коалиции желающих». Речь идет о группе государств, готовых разместить миротворцев на украинской территории и дать Киеву гарантии безопасности.