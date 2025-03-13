«Пора нам головой думать»: Лукашенко объяснил, зачем Украине понадобилось месячное перемирие

Украинские власти, скорее всего, не согласятся на перемирие в зоне спецоперации, однако надеются на отказ со стороны России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объяснил, что во время возможного прекращения огня на Украине «движения не должно быть никакого», и на этот шаг руководство страны явно не пойдет. В то же время белорусский лидер отметил, что «на Россию не нажмешь», поэтому США надавили на Украину.

Об украинском конфликте

Вероятно, Украина рассчитывает на отказ России от перемирия в зоне спецоперации , в то же время и сама не пойдет на этот шаг, заявил Лукашенко после прибытия в Москву. Он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным, после чего они ответят на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

«Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся <...> Они говорят, что согласны на 30 дней. Россияне, если на 30 дней, все равно экономика будет работать, ВПК будет работать. Они будут производить вооружение и прочее. Ну ладно, на фронт не повезем — на складе складируем это все. А на Украине движения не должно быть никакого, они же из-за границы перебрасывают вооружение. Как только заметили — все, нарушение. Поэтому я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого, и у них будет этот козырь, о котором говорил [президент США Дональд] Трамп», — объяснил белорусский лидер.

По его словам, Штаты не смогут превратить предложение о месячном перемирии на Украине в уловку.

«Нет, они уже нас не поймают, а Россию тем более. Все время уловки, уловки, то обманули, то еще что-то. Ну, пора уже нам головой думать», — констатировал Александр Лукашенко.

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По его словам, США не могут надавить на Россию по вопросу урегулирования конфликта, поэтому они нажали на Украину .

«Мы давно обсуждали эту проблему, что [президент США] Дональд [Трамп] придет и кулаком стукнет — все. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину», — отметил президент Белоруссии.

Он предположил, что у Штатов нет плана урегулирования украинского конфликта, они лишь «зондируют почву». Российские военные, добавил Лукашенко, в ближайшие несколько дней полностью освободят Курскую область от ВСУ.

Договориться об урегулировании конфликта на Украине получится, когда Россия достанет «большие козыри», объяснил Александр Лукашенко.

Об отношениях с Россией и «Орешнике»

Власти и народ Белоруссии — сторонники тесных отношений с Россией , заявил Лукашенко во время переговоров с Путиным. Он добавил, что на выборах президента фактически шла речь о том, с Россией ли страна. По словам белорусского лидера, «мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель».

«Поэтому вы нисколько не сомневайтесь. Не только я, мои коллеги — члены правительства, депутаты — сторонники теснейших наших отношений. Мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине. Мы всегда придерживались подобного курса. И очень важно, что народ продемонстрировал. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где наши противники, враги и соперники», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос об «Орешнике», белорусский лидер заявил, что Белоруссия пока не получила ракеты от России. Пока что в республике изготавливают пусковые установки для комплекса.

«Когда я погрузился в эту проблему, [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] меня погрузил, — оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Несколько пусковых установок, которые для «Орешника» предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем. От старшего брата ракета нужна будет», — добавил Лукашенко.

Во время переговоров с Путиным он отметил успешное противостояние России и Белоруссии санкционному давлению со стороны Запада.