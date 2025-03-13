Лукашенко: Курская область будет освобождена в течение нескольких дней

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что территории Курской области будут полностью освобождены от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение нескольких дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его слова во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Регион будет очищен в ближайшие дни. Если главнокомандующий [Владимир Путин] прибыл сюда, значит, завтра уже можно ожидать завершения операции», — подчеркнул Лукашенко, положительно оценив визит российского президента в Курскую область.

13 марта министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

12 марта командир парашютно-десантного батальона группировки войск «Север» с позывным «Тьма» сообщил, что подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии ведут зачистку Суджи Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения ВСУ бегут из города.

Ранее на Западе рассказали о сигнале Путина из Курской области.