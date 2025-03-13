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Белоруссия еще не получила «Орешник»

Лукашенко: Белоруссия пока не получила ракеты «Орешник» от России
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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия еще не получила ракеты «Орешник» от российской стороны. Об этом журналистам сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

«Еще нет «Орешника». Работаем», — сказал он.

В феврале палата представителей Нацсобрания Белоруссии ратифицировала договор с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который позволит создавать российские военные объекты в республике.

6 декабря Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Лукашенко назвал число «Орешников», необходимых для защиты Белоруссии.

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