Белоруссия еще не получила «Орешник»

Лукашенко: Белоруссия пока не получила ракеты «Орешник» от России

Белоруссия еще не получила ракеты «Орешник» от российской стороны. Об этом журналистам сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.

«Еще нет «Орешника». Работаем», — сказал он.

В феврале палата представителей Нацсобрания Белоруссии ратифицировала договор с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который позволит создавать российские военные объекты в республике.

6 декабря Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.

Ранее Лукашенко назвал число «Орешников», необходимых для защиты Белоруссии.