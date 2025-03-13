Белоруссия еще не получила «Орешник»

Белоруссия еще не получила ракеты «Орешник» от российской стороны. Об этом журналистам сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит ТАСС.
«Еще нет «Орешника». Работаем», — сказал он.
В феврале палата представителей Нацсобрания Белоруссии ратифицировала договор с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который позволит создавать российские военные объекты в республике.
6 декабря Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.
Ранее Лукашенко назвал число «Орешников», необходимых для защиты Белоруссии.