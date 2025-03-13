Лукашенко объяснил, почему США не надавили на Россию

На Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Вашингтон нажал на Киев. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.
«На этих нажмем — можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что [президент США] Дональд [Трамп] придет и кулаком стукнет — все. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко объяснил, что у США нет плана по конфликту на Украине, Вашингтон зондирует почву.
Также белорусский лидер высказал сомнение в согласии украинской стороны на перемирие, предположив, что Киев рассчитывает на отказ России от подобной инициативы. Лукашенко указал, что любое перемирие приведет к замораживанию ситуации на фронте, что вряд ли устроит Украину. По мнению президента Белоруссии, даже 30-дневная приостановка боевых действий не остановит экономической и военной активности России, а Украина продолжит получать вооружения из-за рубежа, что будет нарушением условий перемирия.
11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым.
Ранее помощник президента РФ Ушаков оценил выгоду России от 30-дневного перемирия.