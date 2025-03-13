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Лукашенко объяснил, почему США не надавили на Россию

Лукашенко: на РФ нельзя нажать по урегулированию на Украине
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Yekaterina Shtukina/AP

На Россию нельзя нажать по вопросу урегулирования украинского кризиса, поэтому Вашингтон нажал на Киев. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«На этих нажмем — можно нажать, на этих не нажмешь. Что на Россию нажмут... Мы давно обсуждали эту проблему, что [президент США] Дональд [Трамп] придет и кулаком стукнет — все. Или санкции введут, так уже ввели против нас столько санкций, что уже дальше некуда их вводить, поэтому нажали на Украину», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко объяснил, что у США нет плана по конфликту на Украине, Вашингтон зондирует почву.

Также белорусский лидер высказал сомнение в согласии украинской стороны на перемирие, предположив, что Киев рассчитывает на отказ России от подобной инициативы. Лукашенко указал, что любое перемирие приведет к замораживанию ситуации на фронте, что вряд ли устроит Украину. По мнению президента Белоруссии, даже 30-дневная приостановка боевых действий не остановит экономической и военной активности России, а Украина продолжит получать вооружения из-за рубежа, что будет нарушением условий перемирия.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым.

Ранее помощник президента РФ Ушаков оценил выгоду России от 30-дневного перемирия.

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Переговоры о мире на Украине
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