Герасимов сообщил, что ВС России перешли госграницу и вышли в Сумскую область

Подразделения Вооруженных сил России перешли государственную границу и вышли на территорию Сумской области Украины. Об этом заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину в пункте управления группировки «Курск», пишет «Интерфакс».

«На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область», — отметил он.

Российские бойцы продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности, подчеркнул Герасимов. Он добавил, что военнослужащие ВСУ начали активно сдаваться ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

Незадолго до этого сообщалось, что город Суджа, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. По данным Telegram-канала SHOT, в Судже осталось совсем немного украинских солдат, которые продолжают пытаться покинуть город. Часть из них сумела найти укрытия, остальные либо получили ранения, либо пополнили список безвозвратных потерь ВСУ.

Также SHOT писал, что российские солдаты установили флаг РФ возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ.

Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что Киев пытается выдать бегство украинских бойцов из Суджи за «организованный вывод войск».

Ранее Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области.