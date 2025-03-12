Герасимов заявил об изоляции группировки ВСУ в Курской области

Группировка Вооруженных сил Украины в Курской области изолирована. Об этом сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину в пункте управления группировки «Курск», пишет РИА Новости.

«Группировка вклинения вооруженных сил Украины изолирована, идет ее планомерное уничтожение», — подчеркнул он.

Герасимов обратил внимание на то, что Киев хотел создать в Курской области «стратегический плацдарм», чтобы использовать его «в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией». Эти «замыслы» полностью провалились, отметил он.

На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники, добавил Герасимов.

Незадолго до этого сообщалось, что город Суджа, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. По данным Telegram-канала SHOT, в Судже осталось совсем немного украинских солдат, которые продолжают пытаться покинуть город. Часть из них сумела найти укрытия, остальные либо получили ранения, либо пополнили список безвозвратных потерь ВСУ.

Также SHOT писал, что российские солдаты установили флаг РФ возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ.

Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что Киев пытается выдать бегство украинских бойцов из Суджи за «организованный вывод войск».

Ранее Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области.