ВС РФ освободили более 1,1 тысячи «квадратов» территории в Курской области

Герасимов: ВСУ лишились более 67 тысяч солдат в ходе боев в Курской области

Российские войска освободили свыше 1,1 тысячи квадратных метров Курской области, это более 86% площади, находившейся под контролем ВСУ. Об этом глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал в докладе президенту России Владимиру Путину в ходе визита российского лидера на пункт управления Курской группировкой.

По словам Герасимова, за время боев в регионе украинские войска лишились 67 тысяч солдат. Кроме того, за последнее время российские военные взяли в плен 430 бойцов противника.

Отмечается также, что только за последние пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта в Курской области.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения ВСУ бегут из города.

Кроме того, подразделения группировки российских войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области. В министерстве заявили, что российские военные взяли под контроль Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

По словам Герасимова, группировка ВСУ в Курской области окружена.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.