В Генштабе ВС РФ назвали число освобожденных населенных пунктов в Курской области

Герасимов: за пять дней ВС РФ освободили 24 населенных пункта в Курской области

Вооруженные силы РФ за пять дней освободили 24 населенных пункта и 259 кв. км территории в Курской области. Об этом заявил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, пишет пресс-служба Минобороны.

«Только за последние пять дней действиями группировки войск «Курск» на всех направлениях освобождено 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории Курской области», — сказал он.

Он отметил, что площадь вклинивания Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократилась более чем в 2,5 раза.

Также Герсимов поблагодарил военных, которые участвовали в операции «Поток» и помогли добиться продвижения ВС РФ в Курской области.

12 марта Герасимов доложил Путину, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, сейчас идет ее «планомерное уничтожение». Начальник Генштаба обратил внимание на то, что Киев хотел создать в Курской области «стратегический плацдарм», чтобы использовать его «в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией». Эти «замыслы» полностью провалились, отметил он.

В среду стало известно, что курский город Суджа, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. По данным Telegram-канала SHOT, в Судже осталось совсем немного украинских солдат, которые продолжают пытаться покинуть город. Часть из них сумела найти укрытия, остальные либо получили ранения, либо пополнили список безвозвратных потерь ВСУ.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.