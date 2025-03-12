РИА: десантники из Бурятии проводят зачистку Суджи Курской области от ВСУ

Подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии ведут зачистку Суджи Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил командир парашютно-десантного батальона группировки войск «Север» с позывным «Тьма».

По его словам, после завершения основной фазы операции украинские военные приступили к организации обороны на подступах к населенному пункту.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения ВСУ бегут из города.

Кроме того, подразделения группировки российских войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области. В министерстве заявили, что российские военные взяли под контроль Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что подразделения российской армии атакуют границу Сумской области Украины с целью прорвать оборону ВСУ и расширить зону боевых действий.

Ранее Зеленский отказался признавать поражение ВСУ в Курской области.