«Вы забегаете вперед». Как в России встретили предложение о перемирии на Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио беседует с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 года

В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры между представителями США и Украины. Встреча длилась примерно 10 часов. Киеву предложили прекратить огонь и немедленно перейти к переговорам. Дональд Трамп заявил, что в самое ближайшее время пообщается с Владимиром Путиным. Как в России отреагировали на результаты встречи американской и украинской делегаций — в материале «Газеты.Ru».

Во вторник, 11 марта, в Джидде прошли переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева участие принимали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио и помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Перед переговорами Вашингтон заявил, что главной целью встречи является «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». В свою очередь Киев акцентировал внимание на предоставлении гарантий безопасности от США и возобновлении более тесного двустороннего сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский не принимал участия в переговорах с представителями США. Однако он также прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. В Киеве его визит назвали «совпадением».

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После завершения встречи, госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США предложили Украине прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров по урегулированию конфликта, Киев поддержал это предложение. Теперь Вашингтон ждет ответа от России.

Сделка по полезным ископаемым сохраняет значение, но главное — добиться мира, подчеркнул Рубио. Он добавил, что вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать частью переговоров о прекращении украинского конфликта.

Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила «конкретные шаги и предложения» для мира. Штаты также сообщили, что пауза в передаче помощи и разведданных Украине снята.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что США проинформируют Россию о прошедших 11 марта в Саудовской Аравии американо-украинских переговорах. Он подчеркнул, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия.

«Смотрите, вы забегаете чуть-чуть вперед, мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Уолтц заявили, что по различным дипканалам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся разговоров в Джидде. Вот сначала мы должны эту информацию получить», — сказал представитель Кремля.

Возможно ли прекращение огня?

После окончания встречи в Джидде президент США Дональд Трамп заявил, что уже на этой неделе собирается провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский президент надеется получить согласие Путина на 30-дневное прекращение огня на Украине, он считает, что это ознаменует собой «75% пути» к урегулированию украинского конфликта.

Российская сторона не исключила возможности телефонного разговора Путина и Трампа в ближайшие дни.

«Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки», — отметил Песков.

11 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что Москва готова обсуждать ситуацию на Украине в контактах с США и другими странами, готовыми помогать урегулированию конфликта.

«Президент Владимир Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины», — отметил министр.

В Госдуме считают, что конкретные выводы по итогам переговоров в Джидде пока делать рано, потому что не до конца ясно, что под перемирием подразумевают власти в Киеве, которые уже не раз меняли свою позицию. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Дмитрий Белик.

«Не раз было сказано, что в процессе мирного урегулирования украинского конфликта Россия будет ориентироваться на собственные национальные интересы и гарантии безопасности, а не на то, что предложит США или какая-либо другая страна», — подчеркнул Белик.

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Он добавил, что для России успехи на фронтах продолжают оставаться самыми убедительными аргументами в любых переговорах.

Вместе с тем, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает позитивным тот факт, что переговоры по украинскому треку в принципе идут и не в направлении поставок новых вооружений, а в направлении мирного соглашения.

«Детали, как это всегда бывает на переговорах, мы узнаем намного позже. Публичные заявления после переговоров очень часто направлены на то, чтобы такой дымкой немножко заслонить все, что реально происходит за столом переговоров. Важно, что процесс пошел и Россия будет в нем участвовать», — заявил сенатор «Газете.Ru».

Американист, политолог Александр Асафов отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что, по сути, никаких конкретных предложений с американской стороны не прозвучало, кроме приостановки боевых действий на 30 дней. И это предложение полностью оторвано от реалий и российских предложений.

«Американцы пока что смогли только навязать Зеленскому свою повестку. При этом условия перемирия не раскрываются, но очевидно, что какое-то согласие между Киевом и Вашингтоном появилось», — добавил американист.

Навязанная позиция

Перед началом переговоров украинская сторона заявляла, что она готова пойти на прекращение огня, охватывающее Черное море, и остановить ракетные удары большой дальности. Украинская делегация также была готова подписать соглашение о редкоземельных металлах в обмен на гарантии безопасности, возобновление военной помощи и обмена разведданными с Вашингтоном.

Однако США фактически проигнорировали требование Киева о гарантиях безопасности. Так, экс-советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что «украинская позиция сломалась».

«Главная новость переговоров в Саудовской Аравии — не возможное перемирие и даже не возможный конец войны. Главная новость в том, что мы сломались. Что наша глупая, губительная стратегия дала трещину. Что, доведенные до края, мы наконец-то начали включать голову. Сейчас американцы начнут говорить с россиянами — и может всплыть много нюансов», — написал Арестович в своих социальных сетях.

Программный директор РСМД и клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев среди главных итогов переговоров в Джидде также отметил, что Украина была вынуждена принять условия США.

«Исходная переговорная позиция Киева была довольно быстро приведена к американскому знаменателю. При этом в американском заявлении виден ряд моментов, которые могут создавать определенное поле напряжения в переговорах с Москвой. В частности, положение о перемирии на 30 дней. Я предполагаю, что этот вопрос может стать камнем преткновения в дальнейшем диалоге Москвы и Вашингтона», — заявил он «Газете.Ru».

Однако в целом позиция Вашингтона стала более предрасположенной к диалогу и взаимным компромиссам, нежели при администрации Байдена, сказал Тимофеев.

«Администрация Трампа пытается показать, кто в доме хозяин. Они считают, что хозяин именно Вашингтон, потому что именно он дает и помощь, и деньги. Эта помощь приостанавливалась, но при сговорчивости Киева снова возобновилась. Это инструмент воздействия», — заключил он.

Снова в Москву

Одновременно с переговорами в Саудовской Аравии появилась информация, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф собирается посетить Россию для переговоров с Путиным.

Госдеп и Белый дом пока официально не комментировали эту информацию, однако об этом заявили источники Bloomberg и CBS. По информации СМИ, Уиткофф будет говорить с Путиным о прекращении конфликта на Украине.

close Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф Global Look Press

Ранее Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о возможности визита Стива Уиткоффа в Россию.

Политолог Иван Тимофеев считает, что пока рано говорить о каких-то соглашениях между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, двум сторонам еще есть, что обсуждать.

«Американцы только начали принимать новые реалии и отказались от идеи, что Россия должна капитулировать и вернуться к границам 1991 года. Однако пока видение алгоритмов разное. Американцы предлагают сначала прекращение огня, мы сразу выступаем за более детализированное обязывающее и системное соглашение. Это происходит из опасений, что перемирие может быть использовано, чтобы выиграть время для Киева», — сказал Тимофеев.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что Москве и Вашингтону предстоят долгие и детализированные переговоры.

«Пока переговоры прошли без российской стороны, поэтому говорить не о чем. Основную скрипку во всем этом мирном процессе будет играть наша страна, как страна, которая побеждает. И нам точно не выгодно соглашаться на простое перемирие на тридцать дней», — сказал депутат «Газете.Ru».

Он заключил, что на фронтах российская армия делает все, что в ее силах, дальше очередь за дипломатами. По мнению Колесника, основная часть договоренностей будет достигнута только на будущих переговорах Вашингтона и Москвы, все остальное это «сотрясание воздуха».