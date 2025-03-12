«На условиях России»: что говорят о будущих переговорах в Вашингтоне и Москве

Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается позвонить Владимиру Путину на этой неделе, и выразил надежду, что Москва согласится на прекращение огня. Ранее это предложение Вашингтона приняла Украина на переговорах в Джидде. Сенатор Линдси Грэм* уже пообещал ввести «самые суровые санкции», если РФ откажется от этого шага. В Москве при этом заявили, что любые договоренности будут выполняться на условиях России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится [на прекращение огня], и это ознаменует собой 75% пути», — сказал глава американской администрации.

На вопрос о том, состоится ли его разговор с президентом РФ на этой неделе, Трамп ответил: «Я думаю, что да».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Украина на переговорах продемонстрировала готовность к миру, в частности, приняла предложение о полном прекращении огня, а также представила «конкретные шаги» по завершению конфликта. Стороны также согласовали сделку по полезным ископаемым. Вашингтон возобновил помощь Киеву и пообещал снова делится разведданными.

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Госсекретарь США Марко Рубио после этого заявил, что «мяч в вопросе мира на стороне России». Он также выразил надежду на то, что Москва ответит взаимностью и согласится на прекращение огня.

«Самые суровые санкции»

Впрочем, не все в США оптимистично смотрят на грядущие переговоры Москвы и Вашингтона. Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) уже пообещал, что применит «самые суровые санкции», если РФ откажется от перемирия на Украине.

«Я очень рад слышать, что Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня. <…> Если Россия откажется, мы должны применить к ней самые суровые санкции. Я введу санкции, утвержденные конгрессом, которые не только повлияют на Россию, но и санкции и тарифы в отношении стран, которые покупают российские товары, включая нефть, газ и уран», — написал Грэм.

Сенатор подчеркнул, что РФ «давно пора почувствовать острую экономическую боль в результате своего жестокого вторжения в Украину».

«На условиях России»

Сразу после слов Трампа о переговорах с Путиным в МИД РФ сообщили, что не исключают контакты с США. Позже официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала следить за новостями не из Саудовской Аравии, где прошли переговоры Киева и Вашингтона, а из Москвы.

«Формирование позиции Российской Федерации происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий каких-то сторон. Формирование позиции Российской Федерации происходит внутри Российской Федерации», — подчеркнула она в эфире радио Sputnik.

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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев также заявил, что любые договоренности будут выполняться на условиях России.

«Условия — американские, а не украинские. Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают — чего стоит одна только формула «подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону». Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) — на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что реальные соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтон», — написал он в своем Telegram-канале.

Косачев также добавил, что сейчас самое главное — «не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями» и дать переговорщикам поработать.