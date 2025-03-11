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Трамп анонсировал переговоры с Путиным

Трамп заявил, что может провести переговоры с Путиным на этой неделе
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп полагает, что на этой неделе может провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

Незадолго до этого телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделе, однако встреча с российским лидером Владимиром Путиным пока не подтверждена. Источник не уточнил, кто именно будет участвовать в переговорах.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио говорил, что дата встречи президентов США и России еще не определена.

12 февраля лидеры двух стран провели телефонный разговор. Беседа продлилась почти полтора часа. Путин и Трамп согласились, что конфликт на Украине надо завершать. Также российский президент заявил, что для США и РФ пришло время работать вместе.

Путин и Трамп также обсудили возможность личной встречи.

Ранее Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией.

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