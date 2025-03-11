Спецпосланник Трампа планирует визит в Москву на переговоры с Путиным

Axios: Уиткофф прилетит в Москву для переговоров с Путиным

Специальный представитель президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прилетит в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

«Предварительный график Уиткоффа: вторник — встреча с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Среда — переговоры о заложниках в Газе в Дохе и встреча с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Четверг — возможная встреча с Путиным в Москве», — заявил корреспондент портала Барак Равид.

Государственный департамент США и Белый дом пока официально не комментировали эту информацию, однако схожие сообщения транслируют другие американские СМИ, например Bloomberg.

Уиткофф стал первым из высших чиновников новой администрации Дональда Трампа, который приехал в Москву для налаживания диалога между Соединенными Штатами и Россией. Тогда визит увенчался обменом заключенными между Москвой и Вашингтоном, а также началом переговорного процесса в Эр-Рияде.

Ранее Трамп призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».