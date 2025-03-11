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Песков ответил на слухи о визите Уиткоффа в Москву на переговоры с Путиным

Песков: Кремль проинформирует в случае прибытия Уиткоффа в Россию
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Алексей Никольский/РИА Новости

Кремль своевременно проинформирует о возможности визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы своевременно проинформируем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого портал Axios писал, что Уиткофф прилетит в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Государственный департамент США и Белый дом пока официально не комментировали эту информацию, однако схожие сообщения транслируют другие американские СМИ, например Bloomberg.

Уиткофф стал первым из высших чиновников новой администрации Дональда Трампа, который приехал в Москву для налаживания диалога между Соединенными Штатами и Россией. Тогда визит увенчался обменом заключенными между Москвой и Вашингтоном, а также началом переговорного процесса в Эр-Рияде.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время.

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