«Обсудить все раздражители»: как готовится встреча Путина и Трампа

Рябков: подготовка к встрече Путина и Трампа идет, она на начальной стадии

Подготовка встречи президентов России и США уже началась. Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что перед саммитом российская и американская стороны проведут встречу на экспертном уровне. Главная цель — обсуждение «всего блока раздражителей» в отношениях России и США. Диалог России и США строится вокруг двух тем: конфликт на Украине и двусторонние отношения. В России считают приоритетным второй трек, в США же отметили, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от продвижения в переговорах по украинскому конфликту. В Кремле заявляют, что до самой встречи других контактов между двумя лидерами не планируется.

Российско-американская встреча на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

«Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее. Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — сказал он.

Замглавы МИД РФ пояснил, что в настоящее время диалог России и США строится вокруг двух основных тем: конфликт на Украине и двусторонние отношения. При этом «углубление диалога по двусторонним делам» — в приоритете.

Рябков назвал и другие темы для обсуждения с американцами: стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, положение дел на Ближнем Востоке — а также подготовка к встрече президентов России и США.

«Интенсивнейшая подготовительная работа»

По словам Рябкова, подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже идет. Но перед этим обеим сторонам предстоит «интенсивнейшая подготовительная работа», которая «по сути дела, уже началась».

«Переговоры в Эр-Рияде — это ее важное звено, важный элемент данной работы. Вопросы — те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них», — сказал он.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о встрече президентов России будет коррелироваться с прогрессом в переговорах по Украине.

«Я не знаю, когда она состоится, но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна состояться. Она должна быть субстантивной. Мы должны знать, о чем будет эта встреча, что на ней будет достигнуто. Обычно такие встречи не проводятся до тех пор, пока вы не узнаете о каком-то результате или прогрессе», — подчеркнул он в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в соцсети X.

Информация о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом будет оперативно представлена, как только она появится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).

«Когда состоится, вы об этом, разумеется, узнаете. Какие вопросы мы прорабатываем. Конфиденциальность — неотъемлемая часть подготовки любых дипломатических процессов. Уверен, что своевременно мы будем вас информировать. Но прежде всего будет информировать, конечно, пресс-служба Кремля», — сказал Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что к настоящему времени Россия и США не определились с местом и временем проведения саммита с участием лидеров двух стран.

До того в СМИ появлялась версия, что Трамп приедет в Москву на День Победы 9 мая, однако американский президент опроверг это.

«Нет, не собираюсь», — ответил президент на соответствующий вопрос, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном визите Трампа в Москву 9 мая, также ответил отрицательно.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, достигнута ли такая договоренность. Ранее представитель Кремля сообщил, что «промежуточных» контактов президентов РФ и США до личной встречи не планируется.