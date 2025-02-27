МИД сообщил об участии профильных представителей ведомства в переговорах с США

В Стамбуле проходят российско-американские переговоры по вопросам работы посольств, в которых участвуют представители МИД России, курирующие российско-американские отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, ее слова передает ТАСС.
Она подтвердила присутствие российских дипломатов, специализирующихся на двустороннем взаимодействии с США.
«Представители МИД, которые отвечают за российско-американские отношения, я имею в виду, которые занимаются непосредственно российско-американскими отношениями», — сказала дипломат.
До этого сообщалось, что представители России и Соединенных Штатов ведут за закрытыми дверями переговоры о нормализации работы посольств уже седьмой час.
27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. По данным ТАСС, стороны обсуждают проблемы работы посольств.
Президент России Владимир Путин до этого заявлял, что первые контакты с новой администрацией президента США вселяют надежды, у сторон есть встречный настрой.
Ранее Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Турции.