МИД сообщил об участии профильных представителей ведомства в переговорах с США

Захарова: на переговорах в Стамбуле находятся профильные представители МИД РФ

В Стамбуле проходят российско-американские переговоры по вопросам работы посольств, в которых участвуют представители МИД России, курирующие российско-американские отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, ее слова передает ТАСС.

Она подтвердила присутствие российских дипломатов, специализирующихся на двустороннем взаимодействии с США.

«Представители МИД, которые отвечают за российско-американские отношения, я имею в виду, которые занимаются непосредственно российско-американскими отношениями», — сказала дипломат.

До этого сообщалось, что представители России и Соединенных Штатов ведут за закрытыми дверями переговоры о нормализации работы посольств уже седьмой час.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. По данным ТАСС, стороны обсуждают проблемы работы посольств.

Президент России Владимир Путин до этого заявлял, что первые контакты с новой администрацией президента США вселяют надежды, у сторон есть встречный настрой.

Ранее Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Турции.