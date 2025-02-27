Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД сообщил об участии профильных представителей ведомства в переговорах с США

Захарова: на переговорах в Стамбуле находятся профильные представители МИД РФ
close
MFA Russia/Global Look Press

В Стамбуле проходят российско-американские переговоры по вопросам работы посольств, в которых участвуют представители МИД России, курирующие российско-американские отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, ее слова передает ТАСС.

Она подтвердила присутствие российских дипломатов, специализирующихся на двустороннем взаимодействии с США.

«Представители МИД, которые отвечают за российско-американские отношения, я имею в виду, которые занимаются непосредственно российско-американскими отношениями», — сказала дипломат.

До этого сообщалось, что представители России и Соединенных Штатов ведут за закрытыми дверями переговоры о нормализации работы посольств уже седьмой час.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. По данным ТАСС, стороны обсуждают проблемы работы посольств.

Президент России Владимир Путин до этого заявлял, что первые контакты с новой администрацией президента США вселяют надежды, у сторон есть встречный настрой.

Ранее Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами