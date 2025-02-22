В МИД РФ заявили, что Россия пока не получила агреман новому послу в США

Рябков: Россия пока не получила агреман новому послу в США

На данный момент Россия не получила агреман новому послу в Вашингтоне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В январе Рябков заявил, что США постепенно приближаются к тревожной зоне с точки зрения продолжительности принятия решения по выдаче агремана. По его словам, российские власти продолжают ждать решения Вашингтона, однако никаких подвижек с его стороны пока не наблюдается.

Официально имя кандидата на должность посла Москвы в американской столице не сообщалось. Но, как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, этот пост может занять Александр Дарчиев. В настоящее время он возглавляет департамент Северной Америки российского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для восстановления диалога с США.