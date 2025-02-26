Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе раскрыли, чему будет посвящена встреча России и США в Турции

Госдеп: РФ и США встретятся в Турции для обсуждения вопросов работы посольств
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Представители России и США проведут в четверг, 27 февраля, встречу в Турции для обсуждения операционных вопросов работы посольств и консульств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента.

«Повестка исключает политические темы и вопросы безопасности. Украина не будет обсуждаться», — подчеркнули в американском дипведомстве.

Переговоры сосредоточатся на укомплектовании штатов, визовых процедурах, «дипломатическом банкинге» и других технических аспектах.

По словам представителя Госдепа, эффективность диалога станет ясна в ближайшее время.

«Либо вопросы решат, либо нет. Конструктивность проявится быстро», — сообщили в Госдепе.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что новая встреча представителей РФ и США пройдет в Стамбуле 27 февраля. По словам российского министра, встреча будет посвящена нормализации работы посольств двух стран. Он уточнил, что по итогам будущей встречи можно будет говорить о том, как будут развиваться отношения РФ и США.

Ранее американское СМИ узнало о сделке США и РФ по Донбассу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами