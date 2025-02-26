В Госдепе раскрыли, чему будет посвящена встреча России и США в Турции

Госдеп: РФ и США встретятся в Турции для обсуждения вопросов работы посольств

Представители России и США проведут в четверг, 27 февраля, встречу в Турции для обсуждения операционных вопросов работы посольств и консульств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента.

«Повестка исключает политические темы и вопросы безопасности. Украина не будет обсуждаться», — подчеркнули в американском дипведомстве.

Переговоры сосредоточатся на укомплектовании штатов, визовых процедурах, «дипломатическом банкинге» и других технических аспектах.

По словам представителя Госдепа, эффективность диалога станет ясна в ближайшее время.

«Либо вопросы решат, либо нет. Конструктивность проявится быстро», — сообщили в Госдепе.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что новая встреча представителей РФ и США пройдет в Стамбуле 27 февраля. По словам российского министра, встреча будет посвящена нормализации работы посольств двух стран. Он уточнил, что по итогам будущей встречи можно будет говорить о том, как будут развиваться отношения РФ и США.

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