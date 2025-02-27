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Путин призвал сорвать попытки западных элит помешать диалогу РФ и США

Путин: не всех устраивает диалог РФ и США, его попытаются сорвать

Не всех на Западе устраивает начавшийся диалог между Россией и США, его попытаются сорвать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, передает пресс-служба Кремля.

«Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в Госдепе раскрыли, чему будет посвящена встреча России и США в Турции.

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