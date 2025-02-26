«Отличный бизнес». Почему Зеленскому выгодно продолжать военный конфликт

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заканчивать военный конфликт с Россией. Позже сам Зеленский сказал, что прекращение огня возможно только в случае предоставления гарантий безопасности со стороны Запада. Тем временем Верховная рада продлила полномочия президента лишь со второй попытки. Почему Зеленскому необходимо, чтобы вооруженный конфликт с Россией продолжался как можно дольше, — в материале «Газеты.Ru».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках встреч на Мюнхенской конференции по безопасности указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость скорейшего завершения конфликта. Об этом вице-президент рассказал в интервью британской газете Daily Mail.

По мнению Вэнса, Зеленский не хочет быстро заканчивать военный конфликт с Россией. Он сказал, что украинский лидер «очевидно, так и не уловил этот сигнал» Белого дома.

Сам Зеленский 26 февраля заявил на брифинге, что прекращение огня на Украине возможно только в том случае, если Киев получит гарантии безопасности от союзников. По его мнению, это необходимо, чтобы конфликт не возобновился через некоторое время.

«Мы все должны понять, что не будет просто прекращение огня, а у Украины не будет гарантий безопасности, так оно не будет. Будет окончание войны только так, что мы знаем, что завтра она не начинается вновь», – сказал Зеленский.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Запланированные выборы отменили из-за военного положения, сам глава государства назвал их «несвоевременными». В конце февраля отказ Украины от выборов раскритиковал президент США Дональд Трамп. Он назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что выборы нужны, если Киев хочет получить место за столом переговоров.

Гарантии для Зеленского

Когда Зеленский говорит, что нет гарантий безопасности для Украины, то это нужно понимать так, что нет гарантий личной безопасности именно для него. Такое мнение «Газете.Ru» выразил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Для Зеленского прекращение войны приведет к политической смерти, и, возможно, к физической. Поэтому он против мира, ибо за миром последуют выборы, на которых у него шансов нет», – сказал бывший депутат.

Олейник не сомневается, что Зеленский не выиграет выборы. «Когда украинский народ узнает количество убитых и сколько денег Зеленский украл, то у него совсем не будет шансов на политическое будущее», – уточнил он.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов назвал «Газете.Ru» три причины, почему Зеленскому не выгодно заканчивать конфликт.

«Первая причина состоит в том, что это отличный бизнес. Экономика мирного времени разрушена, но экономика войны на Украине процветает и она полностью контролируется Зеленским. Он получил от своих союзников миллиарды долларов и очень много оружия, которое потом продавалось на черных рынках по всему миру. Так что для Зеленского прекращение войны – это прекращение выгодного бизнеса», – сказал политолог.

Вторая причина состоит в том, что Зеленский искренне верит в свою способность контролировать население Украины, считает Колташов. По его словам, Зеленский оказался единственным президентом Украины, который смог полностью взять под контроль все ветви власти и даже не обращать внимание на Конституцию страны.

«Третья причина, наверное, самая существенная. Зеленский не доверяет Трампу. Он считает, что Трамп никаких гарантий безопасности ему и его капиталам не даст. Он уже беседовал с Трампом и по всей видимости свои выводы сделал. Кроме того, Зеленский надеется, что эти гарантии безопасности ему может предоставить Европейский союз или Великобритания», – заключил политолог.

Легитимность со второй попытки

25 февраля Верховная рада со второй попытки поддержала проект о продлении полномочий Владимира Зеленского. В заявлении о «поддержке демократии на Украине» в том числе говорилось, что президент страны может продолжить руководить страной до избрания нового лидера.

Первое голосование по вопросу легитимности Зеленского состоялось 24 февраля и прошло неудачно. За продление президентских полномочий проголосовали 218 депутатов (для положительного решения необходимо 226 голосов).

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Бывший депутат Верховной рады, эксперт движения «Другая Украина» (работает на территории России и за рубежом. — «Газета.Ru») Спиридон Килинкаров в беседе с «Газетой.Ru» назвал вторничное голосование в украинском парламенте «правовым нигилизмом»:

«Я не вижу никакой необходимости комментировать с правовой точки зрения то, что произошло в Верховной раде. Это правовой нигилизм и если можно постановлением Рады отменить норму Конституции, которая является основным законом прямого действия, то это просто смешно».

Он считает, что произошедшее еще раз демонстрирует наличие двойных стандартов Евросоюза. По его мнению, если бы не было таких двойных стандартов, то происходящее на Украине давно бы осудили.

«Все это действо в Верховной раде происходит на фоне досрочных выборов в Германии. Там идет формирование коалиции и политические споры по поводу того, кто войдет в коалицию и как будет формироваться правительство. Ничего подобного на Украине нет. На Украине есть политический кризис, но никто не будет как в Германии проводить досрочные выборы. Просто отправили силовиков и те ночью привели депутатов в нормальное состояние. Утром депутаты пришли и проголосовали как было необходимо», – сказал бывший депутат.

Голосование 24 февраля показало, что никакого большинства в Верховной раде у Зеленского нет , считает Килинкаров.

Возможен ли новый Майдан?

Внутри Украины также назревает недовольство действующей властью. Как заявил президент России Владимир Путин, рейтинг Зеленского ровно вдвое меньше, чем у его возможного соперника, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее исследовательская компания Socis сообщила, что Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев. Залужный пользуется доверием почти 72% украинских граждан, Буданову доверяют 46,7%, Зеленскому – 40,8%.

Однако даже повсеместное недовольство властью не подтолкнет жителей Украины к протестам. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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Он подчеркнул, что происходящее на Украине длится не один год. Все понимают, что есть несправедливость в вопросах мобилизации людей, в политических вопросах. Однако пока Килинкаров не видит предпосылок к массовым недовольствам.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько также не считает, что большие протестные выступления возможны на Украине в нынешней ситуации. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«У Зеленского существует определенная электоральная база и силовые ведомства, которые готовы подавлять любой протест. На Украине просто некому протестовать.

Большинство людей предпочитает просто покинуть Украину. Вот это, пожалуй, самый лучший социологический показатель недовольства внутри общества», – сказал политолог.

Кроме того, нет каких-то политических партий или просто политиков, способных противостоять Зеленскому, отметил Безпалько. По его мнению, все партии и политики скомпрометированы. У каких-то партий осталась сеть филиалов, как у блоков Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, но этим все и ограничивается.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник уверен, что сейчас новый «майдан» невозможен, так на Украине нет тех, кто мог бы возглавить недовольных:

«Первый майдан – это детище американцев, которые все подготовили. Сейчас же на Украине была проведена селекция. Если кто-то говорил слово «мир» или был против войны с Россией, то таких давно посадили. Внутри Украины собрались политики, которые только между собой готовы грызться за власть и среди них нет лидеров, которые выступают за мир».

Олейник отметил, что среди жителей Украины постепенно появляется некое прозрение потому что обещанного вступления в НАТО нет, от Евросоюза помощи тоже нет, и многое у Украины сейчас стремятся забрать. Происходит «каскадное падение мотивации», когда многие понимают, что воевать не за что. При этом бывший депутат не исключил, что на Украине могут произойти локальные «бунты бессмысленные и беспощадные».