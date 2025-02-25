Вэнс заявил о нежелании Зеленского быстро закончить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет быстро заканчивать военный конфликт с Россией. Об этом в интервью британской газете Daily Mail заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По информации издания, вице-президент встречался с украинским лидером в отеле в Мюнхене и указал ему на необходимость скорейшего завершения конфликта.

«Очевидно, он так и не уловил этот сигнал», — сказал Вэнс.

23 февраля Зеленский в ходе большой пресс-конференции накануне третьей годовщины начала СВО выразил уверенность в том, что США сделают все возможное для окончания конфликта на Украине в текущем году. По его словам, это Вашингтон считает своей целью. Однако политик опасается того, что речь может идти о «мире через силу, но немного в пользу России».

На этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это будет необходимо для наступления мира. При этом он сказал, что уход с поста может произойти «в обмен на НАТО».

Ранее спецпосланник США раскрыл, чего требует завершение конфликта на Украине.