«Восемь демонстративных «нет»: Рада не поддержала продление полномочий Зеленского

Верховная рада не приняла заявление о продлении полномочий Владимира Зеленского: документ поддержали 218 депутатов при пороге в 226 голосов. Произошло это в присутствии европейских чиновников, посетивших заседание. Президентский срок Зеленского истек еще в мае прошлого года, однако он остается у власти. Накануне сам глава государства заявил, что готов уйти с поста ради мира или вступления страны в НАТО, но подчеркнул, что выборы на Украине состоятся после отмены военного положения.

Верховная рада не приняла заявление «о поддержке демократии на Украине», в котором в том числе говорилось, что президент страны Владимир Зеленский может продолжить руководить страной до избрания нового лидера. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины», — говорилось в непринятом заявлении.

Железняк отметил, что только 218 депутатов Верховной рады поддержали постановление, при этом для его одобрения нужны были голоса 226 депутатов.

При этом нардеп Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что на заседании присутствовали представители многих европейских стран и еврокомиссары . По словам депутата, после провала голосования документ вновь подали на рассмотрение — его «будут пытаться протащить» на ближайшем заседании.

«Холодный душ для Зеленского»

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что «парламент показал Зеленскому на дверь — и сделал это при Европе».

«Верховная рада срежиссировала холодный душ для Зеленского прямо на глазах у еврокомиссаров и представителей европейских стран. 218 голосов за заявление, которое должно было подтвердить парламентскую поддержку президента, — и этого оказалось недостаточно. Всего восемь голосов — но это восемь демонстративных «нет», которые громче любого «да»», — отметил Дубинский.

По его словам, депутаты отказом поддержать постановление дали сигнал, что не готовы дать президенту «бессрочный мандат».

«И все это — на глазах у Европы, которая приехала услышать о стабильности и поддержке власти <...> Европа ждет гарантий, а видит парламент, который фактически ставит президента на таймер обратного отсчета. Это не технический сбой. Это показательная пощечина. Зеленскому напомнили: ты не монарх, а временщик, которому уже считают дни», — написал Дубинский.

Он также назвал действия парламента «сигналом Западу» о том, что «договариваться надо будет с теми, кто останется у руля, когда настанет «день Х».

Бывший депутат Верховной рады, эксперт движения «Другая Украина» (работает на территории России и за рубежом. — «Газета.Ru») Спиридон Килинкаров в беседе с ТАСС заявил, что Зеленский потерял поддержку парламента, а скоро потеряет и свою власть:

«Зеленский потерял поддержку внутри парламента, у него нет никакого большинства <...> Это конец. Зеленский теряет свою власть и влияние на парламент. А без парламента он абсолютно номинальная фигура, не имеющая ничего общего с теми возможностями, которые есть у него на сегодняшний день», — сказал Килинкаров.

Он добавил, что все полномочия президента прописаны в украинской конституции, где указано, что их нельзя продлить.

Готов уйти с поста

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Тогда выборы на Украине отменили из-за военного положения, сам глава государства назвал их «несвоевременными».

Президент России Владимир Путин при этом неоднократно подчеркивал, что президент Украины перестал быть легитимным — так как военное положение не означает пролонгацию результатов выборов. Единственной легитимной властью на Украине российский лидер назвал парламент и спикера Рады. При этом Путин готов вести переговоры по урегулированию российско-украинского и с Зеленским.

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В конце февраля отказ Украины о выборов раскритиковал президент США Дональд Трамп: он назвал Зеленского «диктатором» и заявил, что выборы нужны, если Киев хочет получить место за столом переговоров. По заявлению американского лидера, рейтинг украинского президента опустился до 4%, назвав его диктатором без выборов.

Сам Зеленский накануне заявил, что выборы в стране состоятся после отмены военного положения. Он также выразил готовность оставить пост ради мира или вступления Украины в НАТО. При этом глава государства не согласился со словами Трампа про рейтинг в 4%: по словам Зеленского, его поддерживают 65% украинцев.