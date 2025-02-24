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Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного

Путин: рейтинг Зеленского в два раза меньше, чем у Залужного
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Reuters

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского в два раза уступает рейтингу экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину.

Путин отметил, что, по объективным российским данным, рейтинг Зеленского ровно вдвое меньше, чем у у его ближайшего политического возможного соперника, сосланного в Лондон генерала Залужного.

19 февраля Залужный не стал отвечать на вопрос о возможном участии в выборах президента Украины. По его мнению, задавать подобные вопросы на данный момент неуместно.

4 февраля сообщалось, что 72% опрошенных граждан Украины признались в доверии к Залужному.

30 января бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Залужный — явный фаворит возможных президентских выборов. Однако, по словам политика, вопрос остается открытым: допустят ли экс-главкома ВСУ к выборам.

Залужный занимал должность главнокомандующего украинской армией в период с 2021 по 2024 год. Позже эту должность занял Александр Сырский.

Ранее экс-главком ВСУ рассказал о конфликте с офисом Зеленского.

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