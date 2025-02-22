«Создать немецкий Майдан очень легко». Что ждет Германию после выборов?

В Германии 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы. Страна переживает период нестабильности из-за спада в экономике, проблем в иммиграционной политике и роста преступности. Главный претендент на победу – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца, за ней следует партия «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Как будет выглядеть новое правительство Германии и какой курс во внешней политике оно возьмет – в материале «Газеты.Ru».

23 февраля немецкие избиратели проголосуют за партии, которые сформируют следующий парламент. Партия, которая получит по итогам выборов наибольшее количество голосов, сформирует правящую коалицию. Эта коалиция выдвинет кандидата в канцлеры, который и станет новым главой правительства Германии.

Состав парламента избирается сроком на четыре года и насчитывает не менее 598 депутатов.

Изначально выборы должны были пройти 28 сентября 2025 года, но они были перенесены на более ранний срок после краха левоцентристского коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца в конце прошлого года. 7 ноября канцлер Германии Олаф Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, который является членом Свободной демократической партии (СвДП). В результате кабинет министров, в который также входила партия «Союз-90/Зеленые», распался.

После этого Шольц обратился в бундестаг с запросом о доверии правительству. 16 декабря парламент выразил вотум недоверия, что привело к досрочным выборам.

Расклад сил

Места в бундестаг получают партии, которые набрали не менее 5% голосов. Для того, чтобы партия смогла составить собственное правительство, необходимо набрать не менее 51% голосов, что практически никогда не происходит. По прогнозам экспертов, предстоящие выборы не станут исключением и ни одна из партий не сможет получить большинство, поэтому придется составлять коалиционное правительство. Однако и тут есть ряд проблем из-за внутренних противоречий между партиями.

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Например, Фридрих Мерц уже заявил, что его партия не будет сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Газета Bild отмечает, что ХДС/ХСС скорее полагаются на поддержку Социал-демократической партии Германии.

По последним данным, которые предоставляет агентство Reuters, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем получает около 29% поддержки избирателей. Следом за ним идет «Альтернатива для Германии» (АдГ) во главе с Алис Вайдель с примерно 21% голосов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца занимает третье место с 15% поддержки, за ней следует его партнер по бывшей коалиции, партия «Зеленые» во главе с Робертом Хабеком, которая набирает чуть более 13% голосов.

По данным опроса института INSA для немецкого издания Bild, ХДС/ХСС остается лидером предвыборной гонки с рейтингом 30%. СДПГ набирает 15% поддержки, правая «Альтернатива для Германии» – 21%. Поддержать партию «Зеленые» готовы 13%, партию «Левые» – 7%. На преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать и партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»: ее поддерживают 5% опрошенных.

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Традиционных партнеров Германии в Европе беспокоит растущее влияние правой партии АдГ, которая даже получила поддержку со стороны США. Выступая на Мюнхенской конференции 14 февраля вице-президент Штатов Джей Д. Вэнс призвал немецких лидеров положить конец изоляции правых партий и отказаться от своих возражений против работы с ними. После выступления Вэнс лично встретился с главой АдГ Алис Вайдель.

Вэнс не единственная фигура в администрации Трампа, которая оказывала поддержку АдГ. В конце прошлого года миллиардер Илон Маск поддержал партию в своих постах в социальных сетях и предостерег Германию от отмены результатов выборов по примеру Румынии. Он также взял интервью у Вайдель, которое транслировалось в X.

Кто претендует на пост канцлера

После парламентских выборов из крупнейшей фракции будет выдвинут кандидат на пост канцлера. На роль следующего лидера Германии претендуют сразу несколько кандидатов и впервые один из них лидер правой партии.

Фридрих Мерц. Очевидным фаворитом на предстоящем голосовании считается 69-летний лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. В предвыборной кампании он сделал центральным вопросом борьбу с нелегальной миграцией. Мерц также поддерживает увеличение расходов Германии на оборону и потенциальное введение обязательной военной службы. Он выступает за европейское единство и лидерство Германии в ЕС, а также поддерживает продолжение финансирования Украины.

close Wolfgang Rattay/Reuters

Алис Вайдель. 46-летняя Вайдель стала первым политиком от правой партии «Альтернатива для Германии», который претендует на высший государственный пост в стране. Она поддерживает массовые депортации в рамках реэмиграции, закрытие сухопутных границ, снижение налогов и радикальное сокращение бюрократии. Несмотря на достаточно высокие рейтинги среди избирателей, у Вайдель вряд ли есть шансы на победу, так как другие партии отказываются сотрудничать с АдГ.

close Carsten Koall/Global Look Press

Олаф Шольц. 66-летний Олаф Шольц занимает пост канцлера Германии с декабря 2021 года. Политик придерживается левоцентристских позиций и имеет богатый опыт работы в правительстве. Именно Шольца обвиняют в начале кризиса, в котором Германия находится вот уже два года. Несмотря на внутреннее недовольство в партии, Шольц остается кандидатом от СДПГ, хотя некоторые предпочли бы, чтобы вместо него баллотировался министр обороны Борис Писториус.

close Liesa Johannssen/Reuters

Роберт Хабек. Кандидатом от партии «Зеленые» является 55-летний Роберт Хабек, который на данный момент занимает пост вице-канцлера и министра экономики и климата. Политик поддерживает сохранение оборонных расходов Германии на уровне 2% от ВВП, более глубокую интеграцию в ЕС и тесное сотрудничество в сфере вооружений по всей Европе. Его партия выступила за постоянную поддержку Украины, включая ее членство в НАТО.

close Вице-канцлер Германии Роберт Хабек Lisi Niesner/Reuters

Сара Вагенкнехт. Сара Вагенкнехт является лидером недавно сформированной партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW). В опросах BSW стабильно набирает от 4% до 6% и имеет все шансы войти в бундестаг. Вагенкнехт поддерживает жесткие иммиграционные ограничения, выступает против помощи Украине и за более тесные экономические связи с Россией.

close Reuters

Проблемы Германии

В центре внимания всех кандидатов стоят такие ключевые вопросы, как контроль в сфере миграции, рост преступности и возрождение экономики Германии.

Bloomberg сообщает, что экономика ФРГ уже пять лет находится в стагнации. В текущий момент размер экономики Германии на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения тенденции роста. Из-за спада экономики среднее германское домохозяйство теряет приблизительно €2,5 тыс. в год.

Число преступлений в Германии, совершаемых мигрантами, увеличилось на 26,8% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Наиболее тревожный рост зафиксирован среди преступлений сексуального характера, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА).

По данным БКА, на 2023 год число беженцев, проживающих в Германии, составило чуть менее 3 млн человек. Большинство из них являются выходцами с Украины, из Сирии и Афганистана. В 2024 году в Германии было зарегистрировано 3,175 млн преступлений по всей стране. В 344 287 из них был замешан по меньшей мере «один мигрант», что составляет 10,8%.

Немецкий политик, бывший депутат бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт в беседе с «Газетой.Ru» назвал главные проблемы, которые будут стоять перед новым правительством:

«Практически каждый день мы слышим новости об убийствах или несчастных случаях, в стране небывалый рост насилия и это главная проблема.

Экономическое состояние все хуже. Промышленность уходит из Германии, люди теряют работу, тем самым теряют и источники дохода. 90% населения погрязли в кредитах, это очень серьезная проблема для многих. Третья проблема – это распространение оголтелой гендерной идеологии. Вот эти три критерия – это то, на чем сейчас выстраивается предвыборная политика».

При этом Гердт считает, что ситуацию в стране выборы не исправят.

«Если понимать под победителем того, кто сможет руководить страной, то скорее всего это блок ХДС/ХСС, который будет усиленно искать себе партнера одного или двух, чтобы создать большинство. АдГ победит в том смысле, что она получит огромный плюс к поддержке. Я думаю что за 25% голосов им удастся уйти. Но руководить страной они не смогут, так как в коалицию с ними никто вступать не захочет, если, конечно, американцы не додавят эту тему», – добавил экс-депутат.

Он считает, что главная опасность в том, что после выборов в Германии могут начаться масштабные протесты:

«Когда все поймут, что АдГ больше нельзя запретить, то проигравшие выведут на улицы левых активистов. Создать немецкий Майдан в таких условиях очень легко. Если сотни тысяч выйдут на улицу, то хватит всего лишь нескольких провокаций. Так что не выиграет никто. Немецкий народ уже проиграл».

Каким может быть следующее правительство

Гердт отметил, что Мерц завел партию в тупик своими резкими высказываниями. Он уже говорил, что с «Зелеными» и СДПГ коалицию строить не будет, с АдГ тоже. Так что, по его мнению, с кем бы ХДС/ХСС не объединились, это «будет кучка неудачников, которая в конце концов развалит страну».

Программный директор клуба «Валдай», политолог-международник Тимофей Бордачев считает, что на первые позиции выйдет блок ХДС/ХСС, а партии АдГ удастся получить второе место.

«Вероятно, «Альтернатива для Германии» займет второе место, потом будут социал-демократы и немного голосов получат «Зеленые». Свободная демократическая партия (СвДП) Кристиана Линднера скорее всего очень слабо выступит и поэтому у ХДС/ХСС будет вариант сформировать коалицию либо с социал-демократами, либо с «Зелеными». Более вероятна коалиция с «Зелеными», – сказал эксперт «Газете.Ru».

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Немецкий политолог, бывший помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко считает, что Фридрих Мерц и его партия имеют все шансы на победу. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Мерц в первую очередь является функционером и, соответственно, он тоже будет переобуваться. Коалиция без социал-демократов на сегодняшний день невозможна, поэтому обязательно вся группа Шольца будет участвовать в соглашении по формированию правительства. Но им все равно не хватит голосов, чтобы запустить правительство большинства», – сказал политолог.

Он пояснил, что правительство меньшинства продержится максимум полтора года и после снова рассыплется, поэтому Мерцу нужно коалиционное соглашение, чтобы построить именно правительство большинства.

«ХДС/ХСС останется только пригласить в коалицию «Зеленых». Напомню, что в предвыборной риторике Мерц много раз маркировал эту партию как непрофессионалов. Вице-канцлер Хабек и действующий министр иностранных дел Анналена Бербок, по его словам, несут ответственность за деиндустриализацию Германии. Так что будет очень смешно наблюдать, как теперь они все дружно переобуются, чтобы работать вместе», – заявил Сергиенко.

Будущее отношений с Россией и США

Политолог Сергиенко считает, что расклад по выборам в ФРГ имеет только одну неизвестную – может ли новое правительство Германии действительно вступить в конфронтацию с США.

«Единственный путь будущего немецкого правительства – переосмыслить свою внешнюю политику и приспособиться к Трампу, чтобы хоть как-то попасть за стол переговоров будущего мультиполярного мира. Либо же создавать антитрамповскую коалицию вместе с Макроном в Европе. Однако это дело неблагодарное, Макрон скоро их в этом деле бросит»,

— сказал политолог.

У Германии с Соединенными Штатами подписаны отраслевые соглашения, по которым Вашингтон «будет бить» в случае необходимости, отметил Сергиенко. Пострадает немецкий автопром, немецкий IT-сектор и химическая промышленность. Так что, по мнению эксперта, после выборов Мерц поменяет риторику.

В свою очередь политолог Тимофей Бордачев считает, что будущее отношений Германии и России тесно связано с отношениями Германии и США:

«Про это очень четко в свое время сказал президент Владимир Путин: встанут к ноге и будут нежно помахивать хвостиками. Конечно, немцы будут немного выпендриваться, а потом все-таки сделают то, что скажут американцы. Поэтому от российско-американских отношений зависит и будущее российско-германских отношений».