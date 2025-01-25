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Кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что его партия не будет сотрудничать с АдГ

Мерц: ХДС не будет сотрудничать с «Альтернативой для Германии»
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Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц заявил, что его партия не будет сотрудничать с «Альтернативой для Германии». Об этом он заявил в интервью газете Bild.

«Сотрудничества с АдГ не будет. На это все могут положиться», — сказал он.

Издание отмечает, что ХДС/ХСС скорее полагаются на поддержку Социал-демократической партии Германии.

До этого Мерц призвал Европу сплотиться после прихода Дональда Трампа к власти в США. По словам немецкого политика, сейчас Евросоюзу необходимо консолидировать экономическую политику, чтобы противостоять внешнему экономическому давлению, в том числе со стороны США.

Мерц также заявлял, что прекращение конфликта на Украине будет одним из его стратегических приоритетов в случае победы на выборах в Германии. По его словам, Киев должен победить в конфликте и вернуть все территории.

Ранее политолог спрогнозировал политику Мерца по Украине в случае победы на выборах.

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