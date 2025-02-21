«Больше не испытываю гордости за эту страну». Как русские эмигранты будут голосовать на выборах в ФРГ

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. По данным опросов, на втором месте по популярности — партия «Альтернатива для Германии», которую в СМИ называют крайне правой и даже фашистской. За нее готовы проголосовать и многие русские эмигранты. Что их не устраивает в нынешней Германии, они рассказали в беседе с «Газетой.Ru».

— Значительная часть русских в Германии — за АдГ («Альтернатива для Германии». — «Газета.Ru»). Несмотря на то, что партия довольно радикально настроена против мигрантов, в ней состоит немало русских , которые и сами когда-то переехали сюда.

Многие из них презирают нахлебников, в том числе среди украинцев, которые приехали жить на пособия. А вот тем, кто устроились на работу и стали полноценной частью общества — сочувствуют. Негатив у людей накопился и к сирийцам, афганцам.

Люди хотят, чтобы они скорее покинули Германию, потому что преступлений действительно стало больше, и уже пострадало немало людей. В Мюнхене грузовик въехал в толпу людей, за рулем был беженец из Саудовской Аравии. В Ашаффенбурге афганец убил взрослого и ребенка. Все это обсуждалось, хотя полиция и старалась не упоминать национальности преступников. Все это подогрело интерес к партии АдГ.

Лично меня «Альтернатива» пугает тем, что выступает против всех иностранцев без разбора. Шольца считают человеком, неспособным на что-либо, а от Мерца ожидают только обострение ситуации и нарастания конфликтов. Поэтому я проголосую за Сару Вагенкнехт.

По-моему, у нее самая разумная программа, плюс она выступает за сотрудничество с Россией, а все уже поняли, что без дешевого российского газа в стране произошел промышленный упадок. Никакие ветряки и приливные станции заводы не запитают и города не отопят.

Ирина, Мюнхен

— Я проголосую за АдГ, потому что хочу, чтобы дети жили как раньше, до Меркель и всей этой шайки-лейки, — в сильной и процветающей Германии! Эта партия первоочередно заботится о своих гражданах и стране, а потом уже о других.

Кто участвует в выборах Фридрих Мерц, кандидат от Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС).



Кандидат от центристского блока. Выступает за увеличение военной поддержки Украины, усиление санкционного давления на Россию, предлагает реформу Вооруженных сил Германии и постепенное введение обязательной военной службы. Также партия поднимает проблемы миграции, пытаясь вернуть голоса, которые избиратели стали отдавать АдГ. По данным опроса института INSA для издания Bild, ХДС остается лидером предвыборной гонки с рейтингом 30%.



Алис Вайдель, кандидат от «Альтернативы для Германии».



Партия делает ставку на традиционные семейные ценности и жесткие меры по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе расширение категории лиц, которым грозит депортация и выход из миграционного соглашения с ЕС. Также АдГ предлагает отказаться от евро, наделить Украину нейтральным статусом и восстановить диалог с Москвой, наладив поставки газа. За партию готовы отдать голоса 21% избирателей.



Олаф Шольц, кандидат от «Социал-демократической партии Германии» (СДПГ).



Действующий канцлер ФРГ, кандидат от социал-демократов. В предвыборной программе делает ставку на социальные гарантии, против принудительной депортации людей из страны, предполагает изменение образовательной системы, чтобы она помогала детям из семей мигрантов интегрироваться в немецкое общество, выступает за продолжение военной помощи Украине, но отказывается от передачи дальнобойных ракет Taurus. Рейтинг партии — 15%.



Роберт Хабек, кандидат от «Зеленых»



Нынешний вице-канцлер и федеральный министр по делам экономики и защиты климата. Делает упор на финансирование природоохранных инициатив, выступает за переход на зеленые источники энергии, считая, что в противном случае Германии грозит зависимость от американских энергоносителей. Сдержанно относится к сокращению миграции, предлагает продолжать военную поддержку Украины и тратить на оборону более 2% ВВП страны. Партию поддерживает 13% населения.



Хайди Райхиннек и Ян ван Акен, «Левые»



Ван Акен осуждает действия России на Украине, но выступает против вступления Украины в НАТО. Партия делает ставку на то, чтобы «не допустить появления в стране новых миллиардеров», на инвестиции в инфраструктуру, увеличение строительства социального жилья, реформирование системы здравоохранения и пенсионной системы. Ее поддерживают около 7% избирателей.



Сара Вагенкнехт, кандидат от «Союза Сары Вагенкнехт»



Вагенкнехт создала партию в 2023, отделившись от «Левых» из-за разногласий с коллегами — те критиковали ее за пророссийские заявления. Как и АдГ, выступает против наращивания военных расходов и поставок немецкого оружия в другие страны, поддерживает ужесточение миграционного законодательства. Также партия критикует руководство Украины и действия Израиля в секторе Газа, считает нужным возобновить связи с Россией и отказаться от радикальных мер в рамках зеленой политики. Позиционирует себя как единственная в стране «партия мира». Ее поддерживают 5% опрошенных.



Кристиан Линднер, «Свободная демократическая партия» (СвДП)



Занимал пост министра финансов. Партия поддерживает интересы немецкого бизнеса, выступает за избавление страны от лишней бюрократии. Позиция по миграции отчасти созвучна ХДС/ХСС, что расценивают как надежду партии на альянс с фаворитом предвыборной гонки. Рейтинг самой партии низкий, всего 4%.

— Честно говоря, я в замешательстве, не знаю, за кого голосовать. Многих не устраивает энергетическая политика — «Зеленые» предложили использовать альтернативные источники, но это очень дорого. Промышленность завязана на газе, а он очень дорогой. Производство товаров стало очень дорогим, машиностроение тоже в ауте.

С работой много проблем. Если ты трудишься, оплачиваешь квартиру, то, с учетом налогов, на выходе получаешь те же деньги, что и те, кто сидит дома и нифига не делает, живет на пособие по безработице. Поэтому все популярнее идеи забирать пособие, если за год-два человек так и не интегрировался и не устроился на работу.

Сейчас люди, которые проработали здесь по 40 лет, получат такую же пенсию, как пособие по безработице.

Смысла работать больше просто нет.

Думаю, что я проголосую за «Свободную демократическую партию» или «Христианско-демократический союз».

— Я проголосую за Сару Вагенкнехт. Мне нравится ее антивоенная позиция, она настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, выступает против поставок туда оружия, она против нелегальной иммиграции и за усиление социальной политики. Да и вообще мне нравится, как она выступает.

Нынешнее правительство, как мне кажется, неэффективно отреагировало на конфликт в Украине и очень нерешительно себя проявило. У нас выросли цены на все.

— Самые «больные» темы для публики — это жилищный и миграционный кризисы. Об этом так или иначе высказываются все немецкие партии.

Большинство здесь снимает жилье, а цены на аренду и продукты значительно выросли. Это больно ударило по жителям. На рост антимигрантских настроений повлияли в том числе последние террористические атаки.

На этом фоне,

по-моему, возникает еще одна проблема — рост экстремизма, особенно правого.

Та же «Альтернатива для Германии» уже несколькими судами признана право-экстремистской, находится под наблюдением по подозрению в экстремизме. Все партии сейчас исключают любую работу с ней на уровне бундестага.

К «Союзу Сары Вагенкнехт», по моим наблюдениям, люди тоже относятся с большим скепсисом, но менее категорично. По внешнеполитической позиции в отношении русско-украинской войны у них и «Альтернативы» позиция схожая: номинально поддерживают Украину в войне, но де-факто выступают на пророссийских позициях против вооружения Украины, против санкций в отношении России и за «мирные переговоры».

Как пройдут выборы, судить сложно, но мне кажется, у «Христианско-демократического союза Германии» будет, скорее всего, первое место, у АдГ либо второе, либо третье, а последующие займут «Социал-демократическая партия Германии» и «Зеленые».

И все-таки я даже в такой ситуации поддерживаю «Зеленых». Считаю их наиболее последовательными и принципиальными в отношении войны в Украине, умеренном отношении к миграции, заботе об экологии и жизни незащищенных слоев населения, в отличие от колеблющихся христиан-демократов.

Олег, Берлин

— Я решил не голосовать на выборах в этот раз, потому что не могу голосовать ни за одну партию с чистой совестью.

«Христианско-демократический союз» сильно разочаровал меня своей миграционной политикой. «Социал-демократическая партия Германии», «Свободная демократическая партия» и «Зеленые» полностью провалились как правящая коалиция и вынудили провести новые выборы в феврале.

Я потерял доверие ко всем этим партиям. Я утратил доверие к политике в целом, а вместе с этим и интерес к ней. В этой стране многое идет не так.

Средний класс платит очень много. Как работник, вы платите почти половину своей зарплаты в виде налогов и взносов в систему социального страхования. Можно подумать, что с помощью обязательного медицинского страхования вы многое получите, но часто происходит наоборот.

Люди предпочитают платить в частном порядке, чтобы быстро получить ту же медпомощь.

Я думаю о том, чтобы начать свой собственный бизнес в нише IT. Больше я не хочу думать о Германии или политике в Германии. Я больше не испытываю гордости за эту страну и вижу в ней лишь средство для достижения цели. Меня интересует только то, как заработать денег.