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«Больше не испытываю гордости за эту страну». Как русские эмигранты будут голосовать на выборах в ФРГ

Русские эмигранты в Германии рассказали о том, за кого проголосуют на предстоящих выборах
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Lisi Niesner/Reuters
В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоятся досрочные парламентские выборы. По данным опросов, на втором месте по популярности — партия «Альтернатива для Германии», которую в СМИ называют крайне правой и даже фашистской. За нее готовы проголосовать и многие русские эмигранты. Что их не устраивает в нынешней Германии, они рассказали в беседе с «Газетой.Ru».

Ольга, Нюрнберг

— Значительная часть русских в Германии — за АдГ («Альтернатива для Германии». — «Газета.Ru»). Несмотря на то, что партия довольно радикально настроена против мигрантов, в ней состоит немало русских, которые и сами когда-то переехали сюда.

Многие из них презирают нахлебников, в том числе среди украинцев, которые приехали жить на пособия. А вот тем, кто устроились на работу и стали полноценной частью общества — сочувствуют. Негатив у людей накопился и к сирийцам, афганцам.

Люди хотят, чтобы они скорее покинули Германию, потому что преступлений действительно стало больше, и уже пострадало немало людей. В Мюнхене грузовик въехал в толпу людей, за рулем был беженец из Саудовской Аравии. В Ашаффенбурге афганец убил взрослого и ребенка. Все это обсуждалось, хотя полиция и старалась не упоминать национальности преступников. Все это подогрело интерес к партии АдГ.

Лично меня «Альтернатива» пугает тем, что выступает против всех иностранцев без разбора. Шольца считают человеком, неспособным на что-либо, а от Мерца ожидают только обострение ситуации и нарастания конфликтов. Поэтому я проголосую за Сару Вагенкнехт.

По-моему, у нее самая разумная программа, плюс она выступает за сотрудничество с Россией, а все уже поняли, что без дешевого российского газа в стране произошел промышленный упадок. Никакие ветряки и приливные станции заводы не запитают и города не отопят.

Ирина, Мюнхен

— Я проголосую за АдГ, потому что хочу, чтобы дети жили как раньше, до Меркель и всей этой шайки-лейки, — в сильной и процветающей Германии! Эта партия первоочередно заботится о своих гражданах и стране, а потом уже о других.

Елена, Франкфурт-на-Майне

— Честно говоря, я в замешательстве, не знаю, за кого голосовать. Многих не устраивает энергетическая политика — «Зеленые» предложили использовать альтернативные источники, но это очень дорого. Промышленность завязана на газе, а он очень дорогой. Производство товаров стало очень дорогим, машиностроение тоже в ауте.

С работой много проблем. Если ты трудишься, оплачиваешь квартиру, то, с учетом налогов, на выходе получаешь те же деньги, что и те, кто сидит дома и нифига не делает, живет на пособие по безработице. Поэтому все популярнее идеи забирать пособие, если за год-два человек так и не интегрировался и не устроился на работу.

Сейчас люди, которые проработали здесь по 40 лет, получат такую же пенсию, как пособие по безработице.

Смысла работать больше просто нет.

Думаю, что я проголосую за «Свободную демократическую партию» или «Христианско-демократический союз».

Анна, Штутгарт

— Я проголосую за Сару Вагенкнехт. Мне нравится ее антивоенная позиция, она настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, выступает против поставок туда оружия, она против нелегальной иммиграции и за усиление социальной политики. Да и вообще мне нравится, как она выступает.

Нынешнее правительство, как мне кажется, неэффективно отреагировало на конфликт в Украине и очень нерешительно себя проявило. У нас выросли цены на все.

Елена, Берлин

— Самые «больные» темы для публики — это жилищный и миграционный кризисы. Об этом так или иначе высказываются все немецкие партии.

Большинство здесь снимает жилье, а цены на аренду и продукты значительно выросли. Это больно ударило по жителям. На рост антимигрантских настроений повлияли в том числе последние террористические атаки.

На этом фоне,

по-моему, возникает еще одна проблема — рост экстремизма, особенно правого.

Та же «Альтернатива для Германии» уже несколькими судами признана право-экстремистской, находится под наблюдением по подозрению в экстремизме. Все партии сейчас исключают любую работу с ней на уровне бундестага.

К «Союзу Сары Вагенкнехт», по моим наблюдениям, люди тоже относятся с большим скепсисом, но менее категорично. По внешнеполитической позиции в отношении русско-украинской войны у них и «Альтернативы» позиция схожая: номинально поддерживают Украину в войне, но де-факто выступают на пророссийских позициях против вооружения Украины, против санкций в отношении России и за «мирные переговоры».

Как пройдут выборы, судить сложно, но мне кажется, у «Христианско-демократического союза Германии» будет, скорее всего, первое место, у АдГ либо второе, либо третье, а последующие займут «Социал-демократическая партия Германии» и «Зеленые».

И все-таки я даже в такой ситуации поддерживаю «Зеленых». Считаю их наиболее последовательными и принципиальными в отношении войны в Украине, умеренном отношении к миграции, заботе об экологии и жизни незащищенных слоев населения, в отличие от колеблющихся христиан-демократов.

Олег, Берлин

— Я решил не голосовать на выборах в этот раз, потому что не могу голосовать ни за одну партию с чистой совестью.

«Христианско-демократический союз» сильно разочаровал меня своей миграционной политикой. «Социал-демократическая партия Германии», «Свободная демократическая партия» и «Зеленые» полностью провалились как правящая коалиция и вынудили провести новые выборы в феврале.

Я потерял доверие ко всем этим партиям. Я утратил доверие к политике в целом, а вместе с этим и интерес к ней. В этой стране многое идет не так.

Средний класс платит очень много. Как работник, вы платите почти половину своей зарплаты в виде налогов и взносов в систему социального страхования. Можно подумать, что с помощью обязательного медицинского страхования вы многое получите, но часто происходит наоборот.

Люди предпочитают платить в частном порядке, чтобы быстро получить ту же медпомощь.

Я думаю о том, чтобы начать свой собственный бизнес в нише IT. Больше я не хочу думать о Германии или политике в Германии. Я больше не испытываю гордости за эту страну и вижу в ней лишь средство для достижения цели. Меня интересует только то, как заработать денег.

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