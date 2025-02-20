ХДС/ХСС остается лидером предвыборной гонки в Германии

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) является лидером предвыборной гонки за три дня до выборов в парламент Германии с рейтингом 30%. Об этом свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.

«Социал-демократическая партия Германии набирает 15% поддержки, правая «Альтернатива для Германии» — 21%. Поддержать партию «Зеленые» готовы 13%, партию «Левые» — 7%», — говорится в публикации.

Также отмечается, что на преодоление 5% порога прохождения в бундестаг может рассчитывать и партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»: ее в данный момент поддерживают 5% опрошенных.

До этого глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и бизнесмен Илон Маск в очередной раз высказал слова поддержки в отношении партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара Брюсселя. Партия требует изменения бюджетной политики ЕС и допускает выход ФРГ из зоны евро. «АдГ» неоднократно обвиняли в пособничестве неонацизму, антисемитизму и расизму, а молодежная организация партии была признана в Германии экстремистской.

Ранее депутаты «Альтернативы для Германии» получили сообщения с угрозой расправы.