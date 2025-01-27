Реакция шагает по планете: зачем Илон Маск поссорился с Германией

Илон Маск теперь враг «номер один» для Германии. Всего за месяц взбалмошный бизнесмен и немецкий истеблишмент перешли от прохладного нейтралитета к горячей войне. Маск смешивает канцлера Олафа Шольца с грязью, называя того «Олухом Срольцем». В ответ немецкие государственные структуры организовали массовый исход из X, а сам Шольц называет бизнесмена экстремистом и говорит, что свобода слова — это не для него.

Маск задел тонкие струнки немецкой души, когда поддержал «Альтернативу для Германии» (АдГ). Это де-факто вторая партия в стране, которую все игнорируют из-за ее ультраправости. Бизнесмен нарушил политическую блокаду, взяв интервью у лидера АдГ Алис Вайдель на своей платформе.

И все бы ничего, но в Германии на носу внеочередные парламентские выборы, на которых все традиционные силы испытывают кризис доверия, а рейтинги АдГ растут. Предвыборная кампания придала серьезности проступку Маска — такого немецкие элиты простить не смогли. А когда Илон показал «зигу» на инаугурации Дональда Трампа, критиковать его стало уже делом чести. Впрочем, бизнесмена обвинения в нацизме ничуть не смущают. Он продолжает как ни в чем не бывало троллить оппонентов и наращивать поддержку АдГ.

Возникает резонный вопрос: чего это Маск вдруг заинтересовался немецкой политикой? Очевидно, это напрямую связано со вторым пришествием Дональда Трампа в Белый дом, которое воодушевило мировое националистическое движение. Настолько, что у его адептов появилась идея объединиться. Президент Аргентины Хавьер Милей назвал предполагаемый союз «правым интернационалом», чтобы вместе противостоять социалистам. Президент Франции Эммануэль Макрон (очевидно, социалист) охарактеризовал его как «интернационал реакционеров».

У союзников Трампа подобные мысли тоже возникали. В первый срок с ними носился главный стратег Белого дома Стив Бэннон (сейчас он, кстати, один из главных критиков Маска в MAGA-движении). Однако реализовать их не удалось: Бэннона уволили спустя семь месяцев работы из-за конфликта с другими соратниками Трампа и покровительства маршу неонацистов в Шарлотсвилле. Политик пытался в частном порядке консультировать европейских ультраправых на выборах, но без поддержки не добился больших успехов.

Теперь, судя по всему, идею Бэннона подхватил Илон. Кроме Германии он обрабатывает еще одно перспективное направление — Британию, где традиционные политические силы тоже пришли в упадок, а их место стремительно занимает правопопулистская партия Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. До других стран Маск пока не добрался, но его идеологическая инновация, — лозунг «Сделаем Европу снова великой» (Make Europe Great Again или MEGA), — тонко намекает, что на немцах и британцах он останавливаться не планирует.

Звучит чересчур амбициозно, но Илон действительно может преуспеть. В отличие от маргинального старичка Бэннона, у него есть первое место в рейтинге Forbes, почти 100% узнаваемость, неиссякаемая энергия и, конечно же, мощнейший медиа-актив в виде соцсети X.

К тому же газета The Wall Street Journal писала, что Маск получил добро на кампанию в Германии лично от Дональда Трампа. Встреча прошла в резиденции президента США Мар-а-Лаго в середине декабря: на ней Трамп пожаловался на то, что Шольц поддерживал Камалу Харрис, ведет неправильную торговую политику и вообще он «скучный». Сразу после нее Маск взял под козырек и пошел строчить против Шольца посты в X. Похожая логика, кстати, прослеживается и в Британии: Трамп обвинял партию Кира Стармера в подыгрывании демократам, а после победы на лейбористов набросился Маск.

Допускаю, что у Илона на кону стоят и бизнес интересы. Tesla имеет один завод в Берлине, компания очень хочет его расширить, но пока дела там идут не очень. Мешает немецкая бюрократия, противоборство «зеленого» лобби, постоянные иски от профсоюзов и конкуренция от местного автопрома. Маск вскользь упоминал эти сложности на стриме с Вайдель. Если АдГ каким-то образом удастся выиграть выборы и заполучить канцлерство, то дела Tesla наверняка пойдут в гору.

Иными словами, у Маска есть уникальная возможность залезть на европейский рынок, имея в качестве страховки «крышу» от Белого дома. Трамп же расправляется с идеологическими врагами, формально оставаясь не при делах. Ведь де-юре Маск — не член его администрации и не имеет отношения к Белому дому. Получается win-win ситуация.

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