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СМИ рассказали о проблемах экономики Германии

Bloomberg: экономика Германии приблизилась к точке невозврата

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Markus Schreiber/AP

Экономика Германии приближается к «точке невозврата», учитывая текущие показатели. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

В публикации отмечается, что экономика ФРГ уже пять лет находится в стагнации. У властей страны не получается изменить положение дел. В текущий момент размер экономики Германии на 5% меньше, чем мог бы быть в случае сохранения тенденции роста, которая существовала до начала пандемии коронавируса, подчеркивает агентство.

Падение ВВП ФРГ связывают с энергокризисом и ситуацией с экспортом. Большую часть дефицита будет трудно покрыть из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей, а также неспособности компаний Volkswagen и Mercedes-Benz Group догнать китайских автопроизводителей.

В публикации подчеркивается, что из-за спада экономики германское домохозяйство теряет приблизительно  €2,5 тыс. в год.

Накануне вице-канцлер и министр экономики Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что немецкие предприятия «загнаны в угол» на фоне проводимой ФРГ экономической политики.

Ранее Мерц допустил реформу долгового тормоза Германии.

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