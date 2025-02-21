Путин сравнил боеголовки «Орешника» с Солнцем

Путин: температура на боеголовках «Орешника» такая же, как на поверхности Солнца

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Форума будущих технологий, что температура на боеголовках баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» соответствует температуре на поверхности Солнца. Об этом сообщает ТАСС.

«Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца», — сказал глава государства.

Путин отметил, что подобные системы под названием «Авангард» разрабатывались еще с 80-х годов. По словам российского лидера, тогда боеголовки имели температуру чуть меньше, чем на поверхности Солнца.

18 февраля глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время международной выставки вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ) заявил, что иностранцы проявляют интерес к российской баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник».

7 февраля украинский военный эксперт Тарас Чмут заявил, что повторное применение «Орешника» способно привести к полной деморализации общества Украины.

Ранее «Орешник» назвали самым мощным оружием в мире.