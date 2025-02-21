Путин заявил, что в России научились выращивать даже бананы

Путин: в России научились выращивать все, вплоть до бананов

Россия научилась выращивать все, вплоть до бананов, этот потенциал национальным производителям нельзя утрачивать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий. Российского лидера цитирует ТАСС.

Путин поручил обеспечить национальным производителям преимущества, если в РФ вернутся иностранные бренды. В пример российский лидер привел сферу сельского хозяйства, где, по словам Путина, специалисты достигли заметных результатов.

«Сельхозпроизводители нас упрашивали: только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну, кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать», — сказал президент.

На форуме Путин также назвал самый простой способ оценить состояние окружающей среды. По словам российского лидера, лучше любых устройств срабатывает нос, особенно рядом со свалками.

Далее Путин заявил, что сфера применения новейших сенсоров для оценки состояния окружающей среды очень большая, и назвал разработку чрезвычайно важной. Президент выразил надежду на дальнейшее развитие этого направления.

До этого российский лидер призвал чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии. Глава государства заявил, что правительству России в первую очередь надо смотреть на свои обязательства перед страной и призвал проанализировать то, что происходит сейчас в сфере экологии. По словам российского лидера, решение экологических вопросов напрямую влияет на жизнь людей.

Ранее Путин высказался о советском наследии химической промышленности.