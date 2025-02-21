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Путин заявил, что зарубежные страны обскакали Россию по некоторым направлениям

Путин: Россия должна многое сделать в том числе в сфере двигателестроения
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что зарубежные страны по некоторым направлениям «обскакали» Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Двигателестроение, здесь, безусловно, нам есть, над чем работать, многое еще нужно сделать. По некоторым направлениям наши коллеги, зарубежные коллеги, безусловно, нас, извините за моветон, обскакали, но ничего, зато вызов такой хороший», — сказал российский лидер в ходе выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Путин также поручил правительству разработать надведомственный механизм управления технологическим развитием России.

Кроме того, президент высказался о советском наследии химической промышленности, которая, по его словам, в свое время занимала второе место в мире и первое — в Европе, однако была во многом растранжирена и растрачена.

Ранее Путин заявил о необходимости развивать в России наукоемкие технологии.

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