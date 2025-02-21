Путин заявил, что российские научные решения часто превосходят иностранные аналоги

Российские научные решения на сегодняшний день часто превосходят иностранные аналоги. Об этом во время Форума будущих технологий заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и необходимую помощь от них получают. Причем отечественные решения сейчас часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», — сказал он.

В феврале президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россия открыта для возобновления сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), но в данный момент у страны «много своих дел».

8 марта 2022 года ЦЕРН приостановил для России статус наблюдателя из-за начала военной операции на Украине. В декабре 2023 года 24 страны-участницы ЦЕРН приняли решение прекратить сотрудничество с российскими научными институтами. Спустя год МИД РФ сообщил о прекращении соглашения о сотрудничестве между Россией и научной организацией.

Ранее российских ученых отстранили от ядерных исследований в странах Европы.