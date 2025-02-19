В Британии заявили о «словесной войне» Трампа против Зеленского

Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского свидетельствуют о «фундаментальной размолвке» между Вашингтоном и Киевом, которая произошла всего за несколько дней. Об этом пишет Sky News.

«Америка всегда была на стороне Украины, снабжая ее оружием и финансами, чтобы помочь ей оттеснить Россию. Но всего за одни выходные мы увидели, как эти отношения ухудшились до такого необычного языка», — говорится в тексте.

По мнению автора, Трамп ищет «краткосрочной победы», которая принесет пользу Соединенным Штатам. В данном случае речь идет о переговорах, «где с другой стороны только Россия».

Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее глава МИД Украины ответил Трампу на резкую публикацию о Зеленском.