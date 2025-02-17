«У Зеленского был час». СМИ узнали условия сорвавшейся сделки США и Украины по ископаемым

Глава минфина США Скотт Бессент во время недавнего визита в Киев дал президенту Владимиру Зеленскому всего час на решение о передаче Штатам контроля над минеральными ресурсами Украины, сообщили источники журнала The Economist. Позже украинский лидер официально объявил, что отказал в подписании соглашения о доступе к полезным ископаемым. Что известно о сделке по минералам — в материале «Газеты.Ru».

Условия помощи США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дали всего час, чтобы обдумать предложенные условия сделки по полезным ископаемым и согласиться с ними, сообщили три источника The Economist. Собеседники издания уточнили — украинский лидер во время встречи со Скоттом Бессентом рассчитывал, что речь пойдет о продолжении финансирования ВСУ, однако вместо этого глава американского минфина потребовал доступ к добыче редкоземельных минералов. Их объем американские власти оценили в $500 млрд.

«У Зеленского был час, чтобы согласиться», — отметили авторы статьи.

Как отметили источники журнала, украинский лидер не привык к такому прямолинейному общению, поэтому отказался подписывать соглашение. Однако вскоре, на Мюнхенской конференции по безопасности, США вновь потребовали предоставить им контроль над добычей полезных ископаемых в качестве «погашения задолженности за военную помощь».

Собеседники The Economist рассказали, что к вечеру 15 февраля украинским переговорщикам удалось добиться отсрочки по этому вопросу. Обсуждение договорились начать позже. Владимир Зеленский, выступая на конференции, заявил: соглашение «еще не готово», оно «не готово защитить нас и наши интересы».

Он добавил, что документ должен подразумевать возможность инвестировать в украинскую экономику и получать прибыль в обмен на гарантии безопасности. В предложенной версии договора таких положений не было, подчеркнул Зеленский. По его словам, подписание такого соглашения «не в интересах суверенной Украины».

Зеленский отказался подписывать договор с США по ископаемым. Киев предложил свой вариант сделки Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых, из-за чего встреча... 15 февраля 13:56

«Хуже репараций, наложенных на Германию»

Журналисты The Telegraph ознакомились с проектом предварительного соглашения между Украиной и США. Из текста документа следует, что Штаты в качестве «компенсации» за оказанную помощь желают получить контроль не только над редкоземельными металлами, но и над газовыми и нефтяными месторождениями, а также портами и объектами инфраструктуры.

Американская сторона предложила создать совместный инвестиционный фонд, который гарантирует, что «враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины».

Это значит, что половину от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, будут забирать США. Как и 50% финансовой стоимости новых лицензий, выдаваемых для монетизации ресурсов.

«Этот пункт означает «сначала заплатите нам, а потом кормите своих детей», — рассказал источник издания.

Журналисты напомнили, что Зеленский сам предложил США долю в добыче полезных ископаемых, однако не ожидал, что Штаты выдвинут такие жесткие условия.

«Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году <…> Если бы этот проект был принят, требования Трампа составили бы большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору», — резюмировали авторы статьи.

Чего хочет Трамп

После вступления в должность президента, Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. Республиканец заявил: «никто больше не будет пользоваться США», поэтому и Украине придется дать что-то взамен денег и военной помощи.

«Мы уже сказали ему о каком-либо эквиваленте денег американских налогоплательщиков», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер уточнил, что хочет видеть результат вложенных Штатами средств, а украинский конфликт нужно завершить как можно скорее.

Очень быстро Трамп придумал, как решить вопрос. В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что Украина однажды может «стать Россией», поэтому уже сейчас должна гарантировать безопасность американских инвестиций.

По оценке президента, США выделили Украине более $500 млрд, и теперь пришла пора возвращать эти средства. (При этом авторитетный американский аналитический Совет по международным отношениям в сентябре 2024 года оценил общий объем американской помощи Украине в $175 млрд, а Госдепартамент США перед инаугурацией Трампа подсчитал, что Вашингтон с начала конфликта предоставил Киеву военную помощь примерно на $69,2 млрд.)

«Я сказал им, что хочу эквивалента $500 млрд редкоземельных металлов, и они, по сути, согласились сделать это. Так что, по крайней мере, мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые», — объяснил Трамп.

Позже он заявил, что намерен заключить соглашение с Украиной, по которому американскую помощь оплатят за счет редкоземельных металлов. Зеленский ответил, что готов пойти на такую сделку, но лишь в обмен на гарантии безопасности.

Журналисты украинского Forbes отметили, что более 70% запасов полезных ископаемых приходится на республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую область, вошедшие в состав России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп фактически предложил Украине покупать помощь.

«То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе, лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

О желании США завладеть редкоземельными металлами еще в ноябре прошлого года заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что американские компании скупили большинство самых плодородных украинских земель, а «черноморскую инициативу» продвигают не для того, чтобы «накормить Африку», а для наживы на зерне.