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В Европе шокированы заявлением Трампа о Зеленском

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что шокирован словами Трампа о Зеленском
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Wolfgang Rattay/Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что шокирован публикацией президента США Дональда Трампа с критикой Владимира Зеленского и Украины. Его слова приводит телеканал ARD.

По его словам, произошла «классическая смена ролей» между «преступником» и «пострадавшим».

«Это российская риторика. Путин изображает это таким образом уже много лет. И, честно говоря, я несколько шокирован тем, что Дональд Трамп теперь, по-видимому, делает так же», — сказал Мерц.

Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее глава МИД Украины ответил Трампу на резкую публикацию о Зеленском.

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