Глава МИД Украины ответил Трампу на резкую публикацию о Зеленском

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне заявления президента США Дональда Трампа с критикой Владимира Зеленского указал, что «никто не может заставить» Киев сдаться и республика будет отстаивать право на свое существование. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование», — написал Сибига.

Публикация на странице министра иностранных дел появилась спустя 8 минут после того, как Трамп выпустил сообщение с критикой Владимира Зеленского на странице в Truth Social.

Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

До этого Путин говорил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

В конце января Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее Путин удивился «интеллигентному» отношению Трампа к европейским лидерам.