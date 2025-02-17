«Они против мира». Зачем члены ЕС срочно собираются в Париже

Сийярто: участники саммита в Париже не хотят мира на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита Европейского союза по вопросам безопасности. Встреча состоится 17 февраля в Париже — сразу после Мюнхенской конференции по безопасности, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон. О чем будут говорить лидеры ЕС в Париже и смогут ли они выработать единую позицию по будущему Украины и отношениям с США — в материале «Газеты.Ru».

Ответ Макрона на Мюнхенскую конференцию

В Париже 17 февраля пройдет саммит Европейского союза по вопросам безопасности, который был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«В понедельник президент Эммануэль Макрон соберет глав государств и правительств для обсуждения важных вопросов безопасности Европы», — пояснил в эфире радиостанции France Inter глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Саммит был созван сразу после Мюнхенской конференции по безопасности, которая, по выражению главы форума Кристофа Хойсгена, стала «кошмарным сном для Европы». Хойсген выразил мнение, что выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса показало, «что Америка при президенте Дональде Трампе живет на другой планете».

После конференции кандидат в канцлеры Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что администрация Трампа подрывает западные ценности. Политик также призвал европейцев сплотиться.

Выступая на Мюнхенской конференции, Джей Ди Вэнс отметил, что Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей, и заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для европейских стран.

«‎Угроза внутри [Европы]»‎, — сказал вице-президент.

Политик подчеркнул, что администрация президента Трампа обеспокоена вопросом безопасности Евросоюза, но вместе с тем в Белом доме убеждены, что сделка по Украине может быть достигнута.

Британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что члены Европейского союза пытаются в спешном порядке отреагировать на известие о подготовке Соединенными Штатами и Россией переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Один из неназванных источников издания считает, что все европейские страны должны объединиться, чтобы предоставить Украине как можно больше помощи в преддверии переговоров. Это даст Киеву возможность сказать «нет» навязываемым американцами предложениям.

При этом в парижском саммите будут участвовать далеко не все члены Евросоюза. Директор Центра европейской информации и доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в беседе с «Газетой. Ru» отметил, что Макрон пригласил представителей только тех европейских государств, у которых позиция относительно связей с США и будущего Украины практически совпадает.

«Предстоящий саммит необходим, чтобы выработать совместные подходы на инициативы Штатов по проведению переговоров с Россией и Украиной. На прошедшей конференции в Мюнхене выступление Вэнса показало, что американцы хотят сыграть главную роль в мирных инициативах и оставить Европу вне переговоров. Это не устраивает лидеров ЕС», — пояснил политолог.

Эксперт уверен, что если внутри Европы не будет общей стратегии, то «ничего хорошего» в противостоянии с США у ЕС не получится.

Возможен ли единый фронт Европы

Однако не все европейские политики согласны с тем, что Европа должна противопоставить свой голос предложениям президента Трампа. Так, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал решение Макрона созвать чрезвычайный саммит лидеров Евросоюза.

«Вместо того чтобы воспользоваться историческим шансом после диалога Трампа и Путина для установления мира на Украине, Макрон заводит Францию в тупик, созывая в Париже саммит разжигателей войны!» — написал политик на своей странице в соцсети Х.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также заявил, что участники саммита Евросоюза в Париже поддерживают конфликт на Украине и выступают против мира. По его словам, последние три года эти страны поддерживали «ошибочную стратегию санкций в Европе».

«Это те страны, которые постоянно увеличивали эскалацию войны. <...> Сегодня в Париже объединяются стороны, которые поддерживают войну, они против мира, против Трампа», — считает Сийярто.

Многие эксперты задаются вопросом, смогут ли страны — участницы парижского саммита выработать единую позицию, ведь их подходы разнятся. Например, премьер-министр Италии Джорджа Мелони не скрывала своих симпатий к политике Трампа и одна из немногих европейских лидеров присутствовала на его инаугурации.

Мелони, действительно, относится к тем европейским лидерам, которые изначально смотрели на Трампа с симпатией, подтвердил политолог Николай Топорнин.

«Не исключено, что на предстоящем саммите Италия займет какую-то отличную от остальных позицию. Однако без Мелони нельзя было проводить эту встречу. В Париж приглашены, за исключением Дании, самые мощные экономические государства Европы, которые определяют финансовую и военную помощь Украине. Если обозначать общую позицию, то Италия должна принимать в этом активное участие», — сказал политолог.

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Газетой.Ru» перечислил несколько сценариев возможного развития событий после саммита в Париже.

«Первый сценарий заключается в том, что Евросоюз останется идеологически прежним, но сдаст позиции в экономическом плане. То есть Европа будет закупать американское оружие, увеличивать военные расходы и доводить их до 5% от ВВП, обосновывая это необходимостью обороны Европы от агрессии России. При этом Европа останется оплотом Демократической партии США», — сказал эксперт.

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По второму сценарию, полагает Колташов, Европейский союз «подчинится республиканцам, и Европу удастся склонить к консервативным ценностям». При этом также будут увеличиваться расходы на оборону, только это будут оправдывать угрозой не либеральным, а уже консервативным ценностям. По примеру Польши будет происходить агитация молодежи записываться в военизированные части, чтобы подготовить новых «храбрых защитников Европы».

«Оба варианта достаточно плохие для России, но есть еще и третий сценарий. В третьем случае ни о чем не получится договориться, и в Евросоюзе пойдет разлад. Однако тут важно понимать, что среди европейских лидеров никто не любит Россию. Поэтому стоит умерить восторги, которые есть по поводу роста социал-консервативных настроений в Евросоюзе. Американцы их попытаются оседлать и обернуть в выгоду для себя», — сказал Колташов.

Что Евросоюз может дать Украине?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты The Telegraph поспешил поддержать Киев в условиях начинающегося переговорного процесса между Россией и США. Он заявил, что Британия в случае необходимости готова отправить военнослужащих на Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения.

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«Британия готова сыграть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины, на которую Великобритания уже выделила £3 млрд в год до 2030 года», — говорится в статье The Telegraph.

Стармер призвал к более активной роли Европы в вопросах обеспечения безопасности. Однако все еще остается вопрос: смогут ли европейские страны выделить Киеву достаточно финансирования, оружия и военных.

По мнению политолога Николая Топорнина, европейские политики понимают, что без поддержки Соединенных Штатов им будет крайне затруднительно поддерживать боеспособность Украины в течение долгого времени.

«Трамп уже обозначил, что Америка не будет возражать, если Европа будет покупать американские вооружения для Украины. В таком случае Европейскому союзу придется замещать долю США в поддержке Киева. Это десятки миллиардов евро. В целом европейцы смогут себе это позволить, но не стоит забывать, что им также нужны деньги на реализацию различных внутренних проектов. Поэтому в Европе не особо хотят полностью тащить на себе бремя расходов поддержки Украины», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Василий Колташов считает, что Евросоюз сможет дать Украине необходимые деньги и оружие, купленное у Соединенных Штатов:

«Для нормального функционирования киевской бюрократии и ВСУ понадобится порядка €250 млрд. Сейчас у Европы этих денег нет, но в перспективе будут. Поэтому ситуация сложнее, чем кажется. Сомневаюсь, что денацификация на Украине наступит легко и быстро даже в результате каких-то соглашений в Саудовской Аравии», — заключил специалист.