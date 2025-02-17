«Великобритания готова играть ведущую роль». Премьер Стармер хочет отправить миротворцев на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска на Украине, подчеркнув, что этот шаг является частью усилий по обеспечению безопасности страны. Его заявление прозвучало перед встречей европейских лидеров в Париже, где будет обсуждаться инициатива Эммануэля Макрона по возможному развертыванию миротворческих сил. На фоне переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, на которые европейские страны не пригласили, Лондон намерен занять более активную позицию в поддержке Киева.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить британских военных на Украине, подчеркнув, что обдумывал этот шаг очень серьезно. Его заявление прозвучало в преддверии встречи европейских лидеров в Париже, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как европейские страны не были приглашены к переговорам между США и Россией, которые пройдут в Саудовской Аравии на этой неделе. По информации «Коммерсанта» и Axios, первые переговоры состоятся в Эр-Рияде уже во вторник, 18 февраля.

В своей статье для The Telegraph Стармер отметил: «Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских военных, на которые Великобритания уже выделила 3 миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года».

В рамках таких гарантий Британия рассматривает возможность размещения своих войск на территории Украины.

«Это означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины, разместив наши собственные войска на местах, если это необходимо.

Я говорю это не легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность перед британскими военнослужащими, которые могут оказаться в опасности», — написал Стармер.

Переговоры в Париже

Встреча в Париже должна определить общий европейский подход к миротворческой миссии на Украине. Великобритания уже несколько недель обсуждает инициативу Макрона о размещении европейских войск. В отличие от США, которые не намерены отправлять свои войска, страны Европы теперь вынуждены самостоятельно решать вопрос о безопасности.

По информации The Telegraph, рассматривается вариант, при котором европейские силы будут размещены вдали от линии разграничения, установленной в возможном мирном соглашении.

Украинские войска останутся на новой границе, а европейские солдаты будут располагаться за ними.

Однако остается открытым вопрос: готовы ли европейские страны предоставить достаточное количество военных для эффективной миротворческой миссии. По некоторым оценкам, для этого потребуется до 100 тыс. солдат.

Стармер призвал к более активной роли Европы в вопросах обороны, отметив: «Любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасность этой страны. Окончание войны, когда оно наступит, не может стать просто временной паузой перед тем, как Путин снова нападет».

«Мир достигается силой»

На фоне этих заявлений внутри Великобритании ведутся споры о будущем военного бюджета. The Telegraph сообщает, что военные начальники требуют увеличения оборонных расходов, опасаясь возможного конфликта с Россией. Сейчас Великобритания тратит на оборону 2,3% ВВП, но военное руководство призывает выйти за целевой показатель в 2,5%.

Численность британской армии уже снизилась до уровня ниже 73 тыс. человек, что стало минимальным показателем со времен Наполеоновских войн.

Стармер планирует обсудить итоги парижских переговоров с Трампом в Вашингтоне до конца февраля.

«Эти решающие дни определят будущую безопасность нашего континента. Как я скажу в Париже, мир достигается силой. Но обратное тоже верно. Слабость ведет к войне. Это момент для всех нас, чтобы активизироваться — и Великобритания сделает это, потому что это правильное решение для ценностей и свобод, которые мы ценим, и потому что это имеет основополагающее значение для нашей собственной национальной безопасности», — написал премьер Кир Стармер в своей статье.