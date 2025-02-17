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В Британии узнали, что в ЕС готовят реакцию на российско-американскую встречу по Украине

FT: ЕС пытается спешно реагировать на подготовку США и РФ переговоров по Украине
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Европейский союз пытается в спешном порядке отреагировать на подготовку США и Россией переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По мнению собеседника издания, все, что европейские страны должны сделать — это предоставить Украине как можно больше помощи, чтобы она могла тверже сказать «нет» навязываемым ей положениям.

При этом в Европе понимают, что у США есть свои проблемы с Россией, это не касается европейских стран, когда речь идет о двухсторонних отношениях, но требуется присутствие Украины и Европы, если переговоры ведутся о них, подчеркнул чиновник.

17 февраля в Париже пройдет саммит Европейского союза с участием европейских лидеров по вопросам безопасности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и ситуации вокруг Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что по итогам саммита страны Европы должны дать свой ответ на планы Трампа в отношении Украины.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

По данным газеты «Коммерсантъ», высокопоставленные представители США и России проведут встречу в Саудовской Аравии 18 февраля. Представители Европейского союза на встречу не приглашены.

Ранее Зеленский отказался соглашаться с решениями США и России по Украине.

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