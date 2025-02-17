Венгрия считает, что участники саммита в Париже выступают против мира

Участники саммита Евросоюза в Париже — это страны, которые поддерживали конфликт на Украине и выступают против мира. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, передает ТАСС.

По его словам, последние три года эти страны «постоянно подливали масла в огонь войны на Украине» и поддерживали «ошибочную стратегию санкций в Европе».

«Это те страны, которые постоянно увеличивали эскалацию войны. <...> Сегодня в Париже объединяются стороны, которые поддерживают войну, они против мира, против [президента США Дональда] Трампа», — считает Сийярто.

По его мнению, участники саммита хотят сделать все возможное, чтобы предотвратить мирное разрешение конфликта.

17 февраля в Париже пройдет саммит Европейского союза по вопросам безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что по итогам саммита страны Европы должны дать свой ответ на планы Трампа в отношении Украины.

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что европейские страны хотят предоставить Украине как можно больше помощи, чтобы она могла тверже сказать «нет» навязываемым ей положениям.

Ранее СМИ получили список вопросов США к ЕС по поводу урегулирования на Украине.