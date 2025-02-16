Необходим новый «план Маршалла». В ЕС порассуждали о будущем Украины

Для восстановления Украины после завершения боевых действий подошел бы свой «план Маршалла», заявил президент Чехии Петр Павел. Он также призвал подготовить страну к вступлению в Евросоюз и не исключать вхождение в состав НАТО. Европейские политики уже предлагали подобные идеи, но это было до прихода Дональда Трампа к власти в США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Петр Павел заявил о необходимости восстановления Украины после окончания боевых действий.

«Мы уже оказываем Украине военную поддержку <...> Нам также следует начать думать о послевоенном восстановлении <...> «План Маршалла» для Украины был бы отличной идеей», — заявил президент Чехии.

Он отметил, что Украина должна рассчитывать на справедливое мирное соглашение, а надежные гарантии безопасности можно обеспечить благодаря в том числе вступлению в НАТО. Президент Чехии подчеркнул, что западным союзникам следует работать над тем, чтобы украинская сторона начала переговоры с Россией «в сильной позиции».

«Мы должны выразить нашу решимость в том, что, если Украина хочет стать частью ЕС, а в конечном итоге и НАТО, они имеют право это сделать», — добавил Петр Павел.

По его мнению, реализация предложенных мер позволит стране превзойти Россию по уровню жизни.

«План Маршалла» Предложенный в 1947 году госсекретарем Джорджем Маршаллом комплекс мер помощи Европе после Второй мировой войны. В рамках проекта 16 государствам выделили $13,3 млрд — около $150 млрд при пересчете на современный курс.



Советский Союз и просоветские правительства европейских стран отказались от «плана Маршалла».

Депутат Госдумы Алексей Чепа поддержал предложение президента Чехии о «плане Маршалла» для Украины.

«Мы помним, какими были результаты в Германии после Второй мировой войны. Замечательно, пусть делают, посмотрим, откуда они возьмут деньги. Соединенные Штаты, я думаю, поддержат, это направление», — отметил Чепа.

Он добавил, что план по «мирному строительству» заслуживает похвалы, однако реализовать его будет сложно.

Кто уже предлагал аналог «плана Маршалла»

В июне 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала продумать план восстановления Украины.

«Это не только в интересах Европы, это и наш моральный долг — внести весомый вклад в восстановление. Способствовать этому должны все финансовые институты. Я говорила об этом с Зеленским. Будут инициативы по финансированию, план Маршалла для Украины», — заявляла она.

Основным инвестором, по словам фон дер Ляйен, должен выступить Евросоюз. На что потратить деньги — решат сами украинцы, отмечала глава ЕК.

Чуть позже о том же самом на саммите G7 заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы также уже обсудили <…> восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное — что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и <…> ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен «план Маршалла» для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит», — отмечал глава немецкого правительства.

Пару месяцев спустя он уточнил, что на восстановление Украины придется потратить «миллиарды». Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в октябре 2022-го раскритиковал планы Шольца. С критикой на него обрушились также читатели газеты Die Welt. Они отметили, что финансовая помощь нужна самой Германии.

Весной 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о работе над аналогом «плана Маршалла». Стартом для восстановления украинской экономики, по его словам, должны стать инвестиции из США. Молдавский лидер Майя Санду также заявляла о необходимости разработки такого плана для Украины и Молдавии.

Критика

В конце 2022 года предлагаемый европейский аналог «плана Маршалла» для Украины раскритиковал ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли. Он объяснил, что предложение не поможет стране, потому что подразумевает лишь накачку Украины деньгами.

«Если основываться исключительно на деньгах, то новый «план Маршалла» для Украины просто не сработает. <...> Еврокомиссия возглавляет этот подход «деньги лечат все», суетясь над правильным типом донорской платформы с самыми высокими стандартами прозрачности, чтобы на Украину могли течь самые достойные глобальные гранты и инвестиции, которые покроют этот долгосрочный законопроект о реконструкции», — отметил Уотли.

В 2024 году глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо рассказывала, что финансовая помощь ЕС Украине превосходит сумму, выделенную США в рамках «плана Маршалла».

Запад лишь обещает восстановить Украину, но по факту преследует совершенно другую цель, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Никаким украинским политикам не стоит рассчитывать на то, что повторится «план Маршалла» в отношении Украины. Очевидно, что Запад, конечно, будет стремиться украсть российские деньги, те самые 300 млрд, <...> которые есть на Западе», — объяснил он.