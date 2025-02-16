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Во Франции подтвердили, что Париж проведет саммит ЕС по безопасности

МИД Франции подтвердил, что Париж проведет саммит ЕС по безопасности 17 февраля
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Depositphotos

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter подтвердил, что Париж 17 февраля проведет саммит Европейского союза по вопросам безопасности.

«Завтра президент Эммануэль Макрон соберет глав государств и правительств для обсуждения важных вопросов безопасности Европы. Речь идет о рабочей встрече», — сказал он.

Барро отметил, что «в этом нет ничего драматического», поскольку «подобные контакты происходят регулярно».

Он не стал называть участников саммита, подчеркнул, что «мероприятие еще готовится».

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал решение Макрона созвать чрезвычайный саммит лидеров Евросоюза в Париже на фоне заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и ситуации вокруг Украины.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Ранее в Совфеде оценили решение Макрона созвать экстренный саммит ЕС из-за Трампа.

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