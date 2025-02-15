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СМИ: США не устроили правки Украины в соглашении о полезных ископаемых

NV: Вашингтону не понравились правки Киева в соглашении о полезных ископаемых
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Emily Elconin/Reuters

Соединенным Штатам Америки не понравились правки Украины, внесенные в соглашение о полезных ископаемых. Об этом пишет издание NV.

Какие именно пункты были отредактированы, не сообщается. По данным издания, правки документа стали причиной переноса встречи украинского лидера Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Информация официально не подтверждалась.

Накануне обозреватель The Washington Post Джош Рогин на своей странице в социальной сети X со ссылкой на ряд неназванных участников Мюнхенской конференции заявил, что Зеленский отказался подписать соглашение о передаче США 50% недр своей страны.

Перед этим президент Украины сообщил, что готов обсудить с Вашингтоном договор о полезных ископаемых, но не готов «подписать все» в предложенном документе.

Проект соглашения был представлен в Киеве 12 февраля министром финансов США Скоттом Бессентом. 14 февраля Украина передала США свою версию договора.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По словам американского лидера, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Позднее глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд и намерены получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.

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