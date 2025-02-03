Трамп рассказал, откуда США хотят получать редкоземельные металлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в обмен на металлы американская сторона может предложить Киеву свою помощь.

До этого директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке, профессор Джеффри Сакс заявил, что США больше не будут вооружать и финансировать Украину, военный конфликт вскоре закончится.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов.

28 января Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые пошлины на импортируемую сталь, алюминий и медь.

Он подчеркнул, что держит у себя в голове то, какими будут меры по металлам, но пока не планирует их вводить. Трамп добавил, что пошлин будет достаточно, чтобы защитить США.

Ранее на Западе испугались, что Трамп разрушит мировую торговлю.