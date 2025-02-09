Помощник Трампа: США необходимо возместить расходы на Украину за счет ее ресурсов

Помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире NBC заявил о желании США возместить средства, потраченные на помощь Украине.

По его словам, глава государства готов обсудить будущее американской помощи, которую получает Киев, на будущей неделе.

«Нам необходимо возместить расходы, и это будет сделано в сотрудничестве с Украиной за счет их редкоземельных металлов, природных ресурсов, их нефти и газа», — сказал Уолтц.

Он добавил, что исходит из «основополагающего принципа» о том, что президент США завершит конфликт, а гарантии безопасности возьмут на себя страны Европы.

На этой неделе Трамп сообщил, что Украина должна предоставить компенсацию за финансовую помощь от Вашингтона. В качестве возможного обмена обсуждается доступ к природным ресурсам страны, включая редкоземельные металлы. В ответ президент Владимир Зеленский выразил готовность к совместному освоению ресурсов, но подчеркнул, что Украина не отдаст их безвозмездно. Политики планируют встречу для обсуждения условий соглашения.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, если ЕС и США «не кинут» Украину.