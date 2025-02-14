Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не готов «подписать все» в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым, но готов его обсудить. С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности передает ТАСС.

Проект соглашения был представлен в Киеве 12 февраля министром финансов США Скоттом Бессентом. 14 февраля Украина передала США свою версию договора.

До этого турецкий аналитик Селви отметил, что одной из причин заинтересованности президента США Дональд Трампа в посредничестве в украинском конфликте является то, что политик «положил глаз» на украинские месторождения редкоземельных металлов стоимостью $500 трлн. Также он отметил, что Трамп, в отличие от его предшественника Джо Байдена, считает отправку миллиардов долларов США из бюджета на поддержку Украины неправильным расходованием средств. Теперь, по мнению Селви, американский лидер намерен заставить Киев заплатить за военную поддержку своими ресурсами.

Ранее в США пообещали внедрить на Украине передовые практики приватизации.